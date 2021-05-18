السودان.. وقفة احتجاجية في الخرطوم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي

نظم المئات من أبناء الشعب السوداني اليوم الثلاثاء في الخرطوم وقفة احتجاجية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على بيت المقدس.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية انهاء الاحتلال الإسرائيلي منددين بالعدوان الذي يجرى حاليًا على غزة، كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد المحتجون بأن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حملة ممنهجة تهدف لإبادته، مبدين عن سخطهم بسبب استهداف إسرائيل إلى المدنيين العزل في غزة.

بدوره دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، مؤكدا إن التطبيع هو “تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل”.

كما وصرح البرهان على أن التطبيع “ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية بحل الدولتين، هو الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال الرئيس السوداني أن “ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل”، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم “الحل المبني على إقامة الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية”، وفقا لموقع أخبار السودان.

كما أكدت حكومة السودان وقوفها إلى جانب أبناء فلسطين في قضيتهم و دعمها الكامل لهم ، مستنكرةً الهجمات الصاروخية و الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة .

حيث أكدت وزيرة خارجية السودان ، مريم الصادق المهدي ، في بيان نشرته أثناء الاجتماع المرئي الطارئ لوزراء الخارجية لعرب في في مجلس الدول العربية ، وفقاً للأناضول .

إذ “جددت موقف السودان الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية”.

و شددت المهدي على ” التزام بلادها بمواصلة العمل مع كافة الأطراف لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث أن قضيته هي القضية المركزية في المنطقة وأنها تحتل مكانة متقدمة في اهتمامات السودان”.

كما عبرت عن ” بالغ استنكار السودان ورفضه لتواصل القمع والاعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية ” .

هذا و استنكرت العديد من الدول العربية الأفعال الإسرائيلية الصهيونية التي تتبناها حكومة الاحتلال ، و تطبقها بأبشع الطرق بحق الفلسطينيين .

The post السودان.. وقفة احتجاجية في الخرطوم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي appeared first on Souk Ukkaz News.

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