استشهاد ضابط سوري في جبهات اللاذقية إثر قصف مدفعي

تم استشهاد ضابط في صفوف قوات الجيش السوري، أول أمس الأحد 16 أيار/مايو، إثر قصف مدفعي متبادل بين الجيش والميليشيات المسلحة على جبهات القتال في ريف اللاذقية، شمال غربي سوريا.

ونشرت صفحات سورية عل مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استشهاد ضابط الملازم “يونس محمود حماد” من أبناء قرية “حبيت” بريف اللاذقية على محور منطقة الكبينة شمالي اللاذقية إثر ضربات صاروخية للميليشيات المسلحة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد 16 من أيار/ مايو، عن استشهاد ثلاثة عسكريين وإصابة آخرين من قوات الجيش السوري جراء قصف مدفعي من قبل فصائل المعارضة على مواقع تجمعاتهم في محافظة إدلب شمال

نفذ مجهولون في ريف درعا مساء أمس الاثنين 4 كانون الثاني، عملية اغتيال ضابط سوري الأمر الذي يعتبر الثاني خلال يوم واحد.

وبحسب مصادر اعلامية محلية في درعا ،فإن مجهولين استهدفوا بالرصاص بشكل مباشر الضابط “كمال إبراهيم جنوب” قرب مدينة “إزرع” في ريف درعا .

وأضافت المصادر أن الشهيد “جنوب” برتبة ملازم في الأمن السوري بمحافظة درعا، وينحدر من قرية “بحنين” بريف طرطوس.

وتأتي عملية اغتيال ضابط سوري عقب قيام مجهولون في وقت سابق من أمس، باغتيال “مرهج حسن” في ريف درعا الشرقي وهو مساعد أول في فرع الأمن العسكري.

وتعرض قائد قوات رديفة في درعا يدعى “مصطفى قاسم المسالمة” (الكسم)، لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي ، تعرض خمسة عناصر من الجيش العربي السوري لعملية اغتيال من قبل مسلحين رمياً بالرصاص على عربة كانت تقلهم في قرية تسيل بريف درعا.

وبحسب قناة RT فقد كان من بين عناصر الجيش السوري ضابط وقد استهدفت الحافلة التي تقلهم من قبل مسلحين إرهابيين جنوب سوريا بدرعا.

القناة نقلت عن صحيفة محلية أن عناصر الجيش السوري يتبعون للفرقة الرابعة وأحدهم ضابط برتبة مقدم، قتلوا بعملية اغتيال رمياً بالرصاص.

المسلحين الذين قاموا بعملية الاغتيال استهدفوا سيارة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة كانت تقل العناصر على طريق بين قريتي سحم وتسيل في ريف محافظة درعا.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة جاسم في ريف درعا بسوريا توتر على خلفية قيام مسلحين بمحاولة اغتيال لشخص يتعامل مع أمن الدولة.

حيث أشار تقرير أصدره المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة جاسم تشهد توتر بعد محاولة الاغتيال، التي أدت لإصابته بجروح.

بعد محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل المسلحين قام مجموعة من ذوي المصاب بمحاصرة منزل في المدينة “جاسم”.

وأشارت مصادر محلية للمرصد أن المنزل المستهدف هو لمقاتل سابق من أحد فصائل مسلحين درعا الخارجين عن قانون الدولة، ويرجح اتهامه باطلاق النار.

وفي التقرير يشير المرصد أن مسلحون مجهولون في درعا قاموا أول أمس على الختطاف أحد شباب بصرى الشام في ريف درعا.

وجرت عملية الاختطاف على طريق قرية السهوة في شرق محافظة درعا جنوب سوريا.

