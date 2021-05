أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح لا يحصل على الاحترام الذي يستحقه

شن نجم فريق مانشستر يونايتد السابق والمنتخب الإنجليزي ريو فيرديناند، هجومًا حادًا على الذين ينتقدون نجم ليفربول محمد صلاح، لافتًا أن الفرعون المصري لا يجد الاحترام الذي يستحقه.

ويحتل صلاح حاليًا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا بالتساوي مع نجم توتنهام هاري كين، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وعلى الرغم من تألق صلاح هذا الموسم مع الليفر، إلا أنه يواجه انتقادات حاده متعلقة بالأنانية وتمثيله للحصول على مخالفات، أو عدم قدرته على ترجمة الفرص إلى أهداف.

وانتقد نجم مانشستر يونايتد استبعاد صلاح من تشكيلة الموسم وفقًا لاختيارات الجمهور، مشيرًا إلى أنه هذا يعتبر تجاهلًا في حق اللاعب وعدم منحه التقدير المناسب.

وعبر مدونته الصوتية الخاصة “فايف”، قال فيرديناند إنه لا يفهم لماذا لم يتواجد صلاح في تشكيلة الموسم المثالية على الرغم من كونه ينافس على لقب هداف الدوري مرة أخرى.

وأضاف: “محمد صلاح من اللاعبين المميزين الذين يحطمون الأرقام كل موسم، وكان من الطبيعي أن يتواجد ضمن قائمة التشكيل المثالي”.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017، وتمكن منذ ذلك الحين تسجيل 175 هدفًا في 201 مباراة مع الفريق، حيث سجل في موسمه الأول 32 هدفًا.

ومؤخرًا جه معلق إنجليزي يعمل بقناة “مشجعي آرسنال” ألفاظ نابية في حق النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مضيفه آرسنال.

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو” أن المعلق كان غاضبًا بعد خسارة فريقه بثلاثة نظيفة، وقال ألفاظ نابية في إحدى لقطات محمد صلاح في شوط اللعب الثاني، لا يصح التفوه بها، حسبما أفاد (جول العربي).

وعندما سقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وطالب بركلة جزاء، فقد المعلق الإنجليزي أعصابه، وقام بتوجيه كلمات يتهم فيها المصري بالغش ومحاولة خداع الحكم.

وقال الرجل: “يا صلاح أنت غشاش، نعم غشاش، انظر، انظر، كيف يرمي بنفسه بحثًا عن ركلة جزاء، إنه يشبه الدولفين في تلك الحركات، انظر من جديد كيف يمثل، لا تقطع الإعادة أرجوك دعني أشاهده”.

وجاءت تلك الانتقادات مصاحبة لألفاظ نابية حادة أثناء اللقطة، في وقت تفاعل فيه المعلق مع تعليقات الجماهير، ودفع هذا الموقف للتساؤل حول مدى تخطيه الانتقاد الإعلامي المتعارف عليه، ودخوله في جانب الإساءة الغير مقبولة.

