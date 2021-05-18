سمير جعجع: ما فعله شربل وهبة جريمة بحق لبنان واللبنانيين

شن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الثلاثاء، هجوماً لاذعاً، على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، وذلك بعد قيام الأخير باتهام دول الخليج بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق.

وقال جعجع​، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيه حجراً، فكيف إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ المستقيلة شربل وهبة الذي رمى في مواقفه أمس حجارة في البئر الذي شرب منها اللبنانيون طويلا وما زالوا يشربون منه كثيرا”.

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “كان يفترض بوهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية حزب الله، وهذا في الشكل، وأما في محتوى مواقفه فقد وقع أقله في مغالطتين كبيرتين”.

واعتبر جعجع، أن “ما أقدم عليه الوزير شربل وهبة البارحة هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، لاسيّما في ظل هذا الظرف العصيب”، مطالباً “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ بالإسراع اليوم قبل الغد في استبدال وهبة وتكليف وزير خارجية آخر، لإدارة شؤون البلاد الخارجية إلى حين تشكيل حكومة جديدة”، بحسب موقع “النشرة”.

وكان شربل وهبة قد قال في مقابلة مع قناة “الحرة” التلفزيونية، أمس الإثنين: “الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة.. دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعو لنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر”، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2014.

وعندما سُئل، “عم تحكي عن دول الخليج؟” قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة “بتمويل مني أنا كأن؟”.

بدورها، انتقدت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تصريحات شربل وهبة، بمقابلة تلفزيونية، حول دول الخليج “تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة”.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها “تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية”.

وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أن “ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس، في أي حال من الأحوال، موقف الدولة اللبنانية”.

من جانبه، قام رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، بانتقاد تصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، حول دول الخليج.

ونشر الحريري، الثلاثاء، على صفحته على تويتر، تغريدة، قال فيها: “أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية”.

وأضاف قائلا: “كما لو ان الازمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب”، حسب قوله.

وتابع الحريري: “ان الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت باوخم العواقب على لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية”.

وختم رئيس الوزراء اللبناني المكلف قائلا: “واذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فانه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الافراط المشين في الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة”، حسب تعبيره.

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