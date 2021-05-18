السودان بمؤتمر بــاريس السياحة هدفنا لانعاش الاقتصاد وتنمية المجتمعات

قال الأستاذ محمد مدثر، نائب مدير قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام أن المشروعات السياحية التي قدمت في مؤتمر باريس حول السودان تضمنت ثلاث مشروعات إستثمارية بولايات البحر الأحمر، سنار، وجبل مرة.

وأضاف سيادته أن السياحة تعد من القطاعات الرئيسة التي ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة لذا تم تقديم المشروعات للجنة مؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي في السودان من خلال عضويته فيها ممثلاً للسياحة والثقافة مشروعات السياحة الاقتصادية.

واشار الى انه من المشروعات التي تم طرحها للإستثمار؛ مشروع منتجع البحر الأحمر السياحي الذي يقع فى خليج شنعاب بالبحر الأحمر في مساحة 100 كيلو متر

وقال ان تكلفته الكلية تقدر بحوالي 100 مليون دولار وحدد فترة تنفيذه بعامين من بدء التنفيذ، بالإضافة إلى مشروع منتجع الدندر السياحى بتكلفة تقدر بـ 50 مليون دولار

والذي يهدف إلى تنشيط حركة السياحة في ساحل البحرالأحمروتوفير مواعين سياحية لاستيعاب سياح الشواطئ وهواة الغطس والرياضات المائية.

تنشيط

ويهدف المشروع إلى تنشيط سياحة السفاري ومشاهدة الحياة البرية في بيئتها الطبيعية والاستفادة الإقتصادية من حظيرة الدندر وزيادة حركة السياح.

كما نوه إلى الآثار الإقتصادية للمشروع والتي تتمثل فى زيادة دخل السياحة من العملات الصعبة، زيادة فرص العمالة، وزيادة دخل المجتمعات المحلية.

و اشار إلى مشروعات تدعيم السلام وتحقيق الإستقرار بمنطقة جبل مرة الشرقية واوضح ان مشروع منتجع جبل مرة السياحي الذي يقع في مساحة 20 كيلومتر يهدف إلى إعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب

والإستفادة من الميزات السياحية الفريدة لمنطقة جبل مرة كما يعمل على تنمية المجتمعات المحلية وارساء وتدعيم السلام

وتحقيق الاستقرار في تلك المناطق من خلال الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل والتشجيع على قيام مشروعات مماثلة مستقبلا.