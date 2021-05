وزيرة العدل الليبية تدعو لتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع مصر

استقبلت وزيرة العدل الليبية، حليمة ابراهيم عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة المصرية بليبيا محمد ثروت سليم، للتباحث بأمور التعاون القضائي بين ليبيا ومصر.

وأكدت الوزيرة في حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إنشاء جسر بين الدولتين بخصوص التعاون القضائي، لتعزيز دوره بشكل مجدي، وخاصة بالعلاقات الصديقة والشقيقة مع جمهورية مصر، جاء تصريحها بالمكتب الوزراي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشادت الوزيرة خلال لقائها بسليم، لدور القضاء الليبي في ظل الظروف والأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، الذي يعمل بأقصى طاقته للحفاظ على استقلالية القضاء ونشر العدالة.

وأكملت عبد الرحمن في حديثها عن وزارة العدل الليبية، أنها تراقب مجريات الأحداث والانتهاكات التي تحصل في السجون إذا وجدت، لضمان حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ استقلال القانون، وفق ماذكر موقع بوابة الوسط.

وأشارت الوزيرة للعمل الذي تقوم به الوزارة، ومطالبة بعقد مؤتمر دولي للحديث عن تجارب الدول بفرض سيادة القانون والعدالة ضمن المجتمعات، بأقرب وقت بالفترة القادمة.

ونوّهت عبد الرحمن، مخاطبة القائم بالأعمال المصري، للعمل على تسهيل تنقلات الليبيين من وإلى مصر، بالإضافة لتخفيف إجراءات الإقامة لليبيين المتواجدين في مصر.

وبدوره ثمّن الدبلوماسي محمد ثروت سليم، استقبال عبد الرحمن له وللوفد المرافق، مؤكداً سير العلاقات المصرية الليبية نحو الأفضل وخاصة بعد إجراءات الدولة المصرية اتجاه الليبيين، بفتح مطار القاهرة أمام الطيران الليبي، وإرجاع اليد العاملة المصرية للسوق الليبية.

وشددت الوزيرة حليمة في نهاية الجلسة، لرفع القدرات القضائية والموظفين التي سوف ترعى الانتخابات المزعم إجرائها في ديسمبر العام الحالي، لتتم مراقبة دولية عالية المستوى على مجريات الانتخابات، متمنية الإقامة الجيدة للوفد المصري مع عودة العلاقات الطيبة بين الدولتين الشقيقتين.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود.

وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في ليبيا، فإن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية شاركت في اللقاء، وفقاً لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”.

كما شارك في اللقاء كذلك وزير النفط الليبي، محمد عون، بالإضافة إلى السفير والمبعوث الخاص الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، هذا ولم يكشف البيان مزيداً من التفاصيل حول اللقاء.

The post وزيرة العدل الليبية تدعو لتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع مصر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ