الصحة الفلسطينية تكشف عن حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت إن هنالك 238 شهيدًا فلسطينيًا على أقل تقدير فيما أصيب ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

وأفادت الصحة الفلسطينية عبر إحصائية عامة تم نشرها اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أردى 213 شهيدًا فيهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة أخرى.

أما الضفة الغربية فقد أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيًا، فيما استشهد شخص واحد في القدس، كما استشهد شاب في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

وقال بيان الوزارة إنها رصدت ما يزيد عن 3800 إصابة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحوالي ألف شخص في مدينة القدس.

وبدأ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من مايو الجاري، بمنطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيح جراح في القدس.

واشتعلت الأحداث مع بداية الاحتلال في طرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي دفع فصائل المقاومة برشق الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ.

وفي العاشر من مايو قامت القوات الإسرائيلية ببدء حملة قصف واسعة على قطاع غزة استهدافًا لحركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

واستهدفت صواريخ المقاومة عددًا من المنشآت الحيوية في إسرائيل، حيث اعترض العدد الأكبر من الصواريخ، إلا أن الهجمات أوقعت 11 إسرائيليًا فيما أصيب العشرات.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت سيدروت وموقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون، كما وأعلنت كتائب “الشهيد أبو علي مصطفى” استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع “ملكة” العسكري.

ويوم السبت الماضي، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، برج الجلاء في قطاع غزة والذي يضم مكاتب لعدد من الوكالات الإعلامية العربية والعالمية.

من جهتها أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء الذي يضم مقرّ شبكة الجزيرة في غزة بسلسة غارات أدّت إلى انهياره بالكامل.

لاحقا، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن المبنى الذي جرى تدميره “يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس”، وأنه “توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية”، على حد قوله.

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