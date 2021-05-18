عبدالله الثاني يلتقي ميركل ويبحثان الأحداث الأخيرة في غزة

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وتباحثا خلال لقاءهما التطورات الأخيرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب ما أكده مكتبالمستشارة الألمانية فقد اتفقت ميركل مع عبدالله الثاني على : ” ضرورة دعم مبادرات وقف سريع لإطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية”.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعربت: “عن تضامن الحكومة الألمانية مع إسرائيل مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها”.

هذا وبحث العاهل الأردني افتراضياً مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون حيث أشار إلى ضرورة: “حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة“، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت إن هنالك 238 شهيدًا فلسطينيًا على أقل تقدير فيما أصيب ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

وأفادت الصحة الفلسطينية عبر إحصائية عامة تم نشرها اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أردى 213 شهيدًا فيهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة أخرى.

أما الضفة الغربية فقد أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيًا، فيما استشهد شخص واحد في القدس، كما استشهد شاب في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

وقال بيان الوزارة إنها رصدت ما يزيد عن 3800 إصابة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحوالي ألف شخص في مدينة القدس.

وبدأ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من مايو الجاري، بمنطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيح جراح في القدس.

واشتعلت الأحداث مع بداية الاحتلال في طرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي دفع فصائل المقاومة برشق الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ.

وفي العاشر من مايو قامت القوات الإسرائيلية ببدء حملة قصف واسعة على قطاع غزة استهدافًا لحركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

واستهدفت صواريخ المقاومة عددًا من المنشآت الحيوية في إسرائيل، حيث اعترض العدد الأكبر من الصواريخ، إلا أن الهجمات أوقعت 11 إسرائيليًا فيما أصيب العشرات.

The post عبدالله الثاني يلتقي ميركل ويبحثان الأحداث الأخيرة في غزة appeared first on Souk Ukkaz News.

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