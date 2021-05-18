نتنياهو يرفض تحديد موعد لوقف العملية العسكرية على غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ العاشر من مايو الجاري، مشيرًا إلى أنها “ستستمر لعدة أيام أخرى”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أكد خلال اجتماع مع رؤساء البلدات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة بأن العملية العسكرية في غزة ستستغرق أيام أخرى، دون تحديد الموعد النهائي، حسبما أفادت وكالة (الأناضول).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض تحديد موعد محدد لانتهاء أي عملية عسكرية على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، حيث يؤكد في الغالب أنها ستستمر في ظل وجود حوجه لذلك.

وأمس الأثنين، جمعت مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أعرب الأخير عن رغبته بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، فيما تمسك نتنياهو بمواصلة العملية العسكرية.

في الأثناء كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت إن هنالك 238 شهيدًا فلسطينيًا على أقل تقدير فيما أصيب ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

وأفادت الصحة الفلسطينية عبر إحصائية عامة تم نشرها اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أردى 213 شهيدًا فيهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة أخرى.

أما الضفة الغربية فقد أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيًا، فيما استشهد شخص واحد في القدس، كما استشهد شاب في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

وقال بيان الوزارة إنها رصدت ما يزيد عن 3800 إصابة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحوالي ألف شخص في مدينة القدس.

وبدأ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من مايو الجاري، بمنطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيح جراح في القدس.

واشتعلت الأحداث مع بداية الاحتلال في طرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي دفع فصائل المقاومة برشق الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ.

وفي العاشر من مايو قامت القوات الإسرائيلية ببدء حملة قصف واسعة على قطاع غزة استهدافًا لحركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

واستهدفت صواريخ المقاومة عددًا من المنشآت الحيوية في إسرائيل، حيث اعترض العدد الأكبر من الصواريخ، إلا أن الهجمات أوقعت 11 إسرائيليًا فيما أصيب العشرات.

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