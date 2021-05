غزة .. الاستخبارات الإسرائيلية تهدد بقطع الكهرباء عن القطاع

تحت ضوء التصعيد العسكري المتزايد الذي يشهده قطاع غزة ، هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن القطاع.

ويأتي التهديد الإسرائيلي بعد فشل الجهود الدولية في خفض التونتر وتهدئة الأوضاع، واستمرار الطرفين بالتصعيد العسكري.

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية ستستمر “بضعة أيام أخرى”، مؤكدا أن حركة حماس “تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء”.

كما أشارت إسرائيل إلى أن الضربات الإسرائيلية تهدف إلى هدوء “طويل الأمد” بحسب تصريحات وزير الدفاع بيني غانتس، وذلك وفقاً لسكاي نيوز.

وفي الشأن، التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وتباحثا خلال لقاءهما التطورات الأخيرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب ما أكده مكتبالمستشارة الألمانية فقد اتفقت ميركل مع عبدالله الثاني على : ” ضرورة دعم مبادرات وقف سريع لإطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية”.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعربت: “عن تضامن الحكومة الألمانية مع إسرائيل مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها”.

هذا وبحث العاهل الأردني افتراضياً مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون حيث أشار إلى ضرورة: “حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة“، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت إن هنالك 238 شهيدًا فلسطينيًا على أقل تقدير فيما أصيب ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

وأفادت الصحة الفلسطينية عبر إحصائية عامة تم نشرها اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أردى 213 شهيدًا فيهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة أخرى.

أما الضفة الغربية فقد أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيًا، فيما استشهد شخص واحد في القدس، كما استشهد شاب في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

وقال بيان الوزارة إنها رصدت ما يزيد عن 3800 إصابة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحوالي ألف شخص في مدينة القدس.

