أسعار الموبايلات في سوريا ترتفع بنسبة 15%

شهدت أسعار الموبايلات الجديدة في سوريا، ارتفاعاً، فارتفعت أجهزة سامسونغ وآيفون بنسبة 15%، فيما استقرت معظم أسعار شاومي وهواوي على حالها.

في حين، انخفضت أسعار بعض الإصدارات القديمة من آيفون بنسبة 10%، وذلك بحسب ما جاء على موقع “الليرة اليوم”.

أسعار موبايلات سامسونغ بالليرة السورية

سعر جهاز جلاكسي (إس 20 في تي) 3 ملايين و341 ألف.

سعر جهاز جلاكسي (نوت اي 20 ) 4 ملايين و648 ألف.

سامسونغ M51 وصل سعره إلى 2 مليون و35 ألف.

سعر جلاكسي (إس ٢٠ فايف جي) بلغ 5 مليون و580 ألف.

وبلغ سعر موبايل سامسونغ A10S إلى 210 آلاف.

وحافظ جهاز سامسونغ A51 على سعره مليون و 560 ألف ليرة، وكذلك سعر سامسونغ A42-5G مليون و800 آلف ليرة، وسامسونغ A71 بسعر 2 مليون ليرة.

الآيفون بالليرة السورية

سعر جهاز (آيفون 12 – 5 جي) وصل إلى 5 ملايين و120 ألف ليرة مرتفعا بنحو 113 ألفا.

سعر (آيفون 12 برو – 5 جي) ارتفع بمقدار 287 ألف ليرة، ووصل سعره إلى 7 ملايين و440 ألف ليرة.

سعر (آيفون 12 برو ماكس – 5 جي) زاد بنحو 300 ألف ليرة ووصل سعره إلى 7 ملايين و800 ألف ليرة.

موبايلات آيفون التي تراجع سعرها

(آيفون إكس إس ماكس) الذي هبط سعره بنحو 430 ألف ليرة ليصبح سعره 4 ملايين و 100 ألف ليرة.

(آيفون 12 ميني 5 جي) انخفض 88 ألف ليرة ليصل سعره إلى 4 ملايين و640 ألف.

أسعار أجهزة شاومي بالليرة السورية

بلغت عموم أسعار موبايلات شاومي الصينية بين 1 – 2 مليون ليرة سورية.

جهاز شاومي (Poco M2 Pro) الذي يعد أرخص موبايل من نوع شاومي في سوريا بلغ سعره مليون و55 ألف ليرة.

أغلى جهاز (شاومي Mi 10i 5g) سعره مليون و835 ألف ليرة.

سعر جهاز (شاومي Mi 9) زاد بنحو 250 ألف ليرة ووصل سعره إلى مليون و320 ألف ليرة.

جهاز (شاومي Mi Note 10 Lite) استقر سعره عند مليون و679 ألف ليرة.

انخفض جهاز (Radmi note 9s) بنحو 120 ألف ليرة ووصل سعره إلى مليون و145 ألف ليرة.

جهاز (Radmi note 9s pro) انخفض سعره 45 ألف ليرة ليبلغ سعره مليون و275 ألف ليرة.

أسعار موبايلات هواوي في الأسواق السورية

سعر (هواوي بي 40) بلغ 3 ملايين و817 ألف ليرة.

جهاز (هواوي بي 40 برو) سعره 4 ملايين و645 ألف ليرة.

سعر (هواوي بي 40 برو بلس) 5 ملايين و860 ألف ليرة.

جهاز (هواوي ماتا 40 برو) سعره 6 ملايين و388 ألف ليرة.

سعر (هواوي Y9S) مليون و323 ليرة.

سعر (هواوي نوفا 7 إي) مليون و425 ألف ليرة.

سعر (هواوي Y9A) وصل إلى مليون و525 ألف ليرة.

جهاز (هواوي نوفا 4) وصل إلى 2 مليون و18 ألف ليرة.

سعر (هواوي Y8S) بلغ 985 ألف ليرة. وسعر (هواوي Y7A) مليون و80 ألف ليرة.

جهاز (هواوي Y8P) سعره مليون و115 ألف ليرة.

يذكر أن أسعار الموبايلات في سوريا ارتفعت في مارس/ آذار الماضي، بنسبة 40%، وذلك عقب قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في الـ 18 من الشهر ذاته، الذي يقضي بتعليق “التصريح الإفرادي” عن أجهزة الموبايل لمدة 6 أشهر إلى حين استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.

