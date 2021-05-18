أسعار الموبايلات في سوريا ترتفع بنسبة 15%

شهدت أسعار الموبايلات الجديدة في سوريا، ارتفاعاً، فارتفعت أجهزة سامسونغ وآيفون بنسبة 15%، فيما استقرت معظم أسعار شاومي وهواوي على حالها.
في حين، انخفضت أسعار بعض الإصدارات القديمة من آيفون بنسبة 10%، وذلك بحسب ما جاء على موقع “الليرة اليوم”.
أسعار موبايلات سامسونغ بالليرة السورية
- سعر جهاز جلاكسي (إس 20 في تي) 3 ملايين و341 ألف.
- سعر جهاز جلاكسي (نوت اي 20 ) 4 ملايين و648 ألف.
- سامسونغ M51 وصل سعره إلى 2 مليون و35 ألف.
- سعر جلاكسي (إس ٢٠ فايف جي) بلغ 5 مليون و580 ألف.
- وبلغ سعر موبايل سامسونغ A10S إلى 210 آلاف.
وحافظ جهاز سامسونغ A51 على سعره مليون و 560 ألف ليرة، وكذلك سعر سامسونغ A42-5G مليون و800 آلف ليرة، وسامسونغ A71 بسعر 2 مليون ليرة.
الآيفون بالليرة السورية
- سعر جهاز (آيفون 12 – 5 جي) وصل إلى 5 ملايين و120 ألف ليرة مرتفعا بنحو 113 ألفا.
- سعر (آيفون 12 برو – 5 جي) ارتفع بمقدار 287 ألف ليرة، ووصل سعره إلى 7 ملايين و440 ألف ليرة.
- سعر (آيفون 12 برو ماكس – 5 جي) زاد بنحو 300 ألف ليرة ووصل سعره إلى 7 ملايين و800 ألف ليرة.
موبايلات آيفون التي تراجع سعرها
- (آيفون إكس إس ماكس) الذي هبط سعره بنحو 430 ألف ليرة ليصبح سعره 4 ملايين و 100 ألف ليرة.
- (آيفون 12 ميني 5 جي) انخفض 88 ألف ليرة ليصل سعره إلى 4 ملايين و640 ألف.
أسعار أجهزة شاومي بالليرة السورية
بلغت عموم أسعار موبايلات شاومي الصينية بين 1 – 2 مليون ليرة سورية.
- جهاز شاومي (Poco M2 Pro) الذي يعد أرخص موبايل من نوع شاومي في سوريا بلغ سعره مليون و55 ألف ليرة.
- أغلى جهاز (شاومي Mi 10i 5g) سعره مليون و835 ألف ليرة.
- سعر جهاز (شاومي Mi 9) زاد بنحو 250 ألف ليرة ووصل سعره إلى مليون و320 ألف ليرة.
- جهاز (شاومي Mi Note 10 Lite) استقر سعره عند مليون و679 ألف ليرة.
- انخفض جهاز (Radmi note 9s) بنحو 120 ألف ليرة ووصل سعره إلى مليون و145 ألف ليرة.
- جهاز (Radmi note 9s pro) انخفض سعره 45 ألف ليرة ليبلغ سعره مليون و275 ألف ليرة.
أسعار موبايلات هواوي في الأسواق السورية
- سعر (هواوي بي 40) بلغ 3 ملايين و817 ألف ليرة.
- جهاز (هواوي بي 40 برو) سعره 4 ملايين و645 ألف ليرة.
- سعر (هواوي بي 40 برو بلس) 5 ملايين و860 ألف ليرة.
- جهاز (هواوي ماتا 40 برو) سعره 6 ملايين و388 ألف ليرة.
- سعر (هواوي Y9S) مليون و323 ليرة.
- سعر (هواوي نوفا 7 إي) مليون و425 ألف ليرة.
- سعر (هواوي Y9A) وصل إلى مليون و525 ألف ليرة.
- جهاز (هواوي نوفا 4) وصل إلى 2 مليون و18 ألف ليرة.
- سعر (هواوي Y8S) بلغ 985 ألف ليرة. وسعر (هواوي Y7A) مليون و80 ألف ليرة.
- جهاز (هواوي Y8P) سعره مليون و115 ألف ليرة.
يذكر أن أسعار الموبايلات في سوريا ارتفعت في مارس/ آذار الماضي، بنسبة 40%، وذلك عقب قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في الـ 18 من الشهر ذاته، الذي يقضي بتعليق “التصريح الإفرادي” عن أجهزة الموبايل لمدة 6 أشهر إلى حين استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
The post أسعار الموبايلات في سوريا ترتفع بنسبة 15% appeared first on Souk Ukkaz News.
أضف تعليقـك