مصر تتبرع بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة

استجابة للأضرار والآثار التي خلفها التصعيد في قطاع غزة، أعلن رئيس جمهورية مصر، تقديم بلاده 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.

ويأتي قرار مصر عقب الغارات الإسرائيلية التي خلقت مئات الشهداء وآلاف الضحايا، ودمرت الكثير من البنى التحتية في المدينة.

وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً جاء فيه: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار”.

هذا وقد أكد المسؤولون في غزة أن حجم الأضرار بلغ 244 مليون دولار منذ بدء التصعيد مع إسرائيل، وذلك حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك.

وفي السياق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ العاشر من مايو الجاري، مشيرًا إلى أنها “ستستمر لعدة أيام أخرى”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أكد خلال اجتماع مع رؤساء البلدات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة بأن العملية العسكرية في غزة ستستغرق أيام أخرى، دون تحديد الموعد النهائي، حسبما أفادت وكالة (الأناضول).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض تحديد موعد محدد لانتهاء أي عملية عسكرية على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، حيث يؤكد في الغالب أنها ستستمر في ظل وجود حوجه لذلك.

وأمس الأثنين، جمعت مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أعرب الأخير عن رغبته بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، فيما تمسك نتنياهو بمواصلة العملية العسكرية.

في الأثناء كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت إن هنالك 238 شهيدًا فلسطينيًا على أقل تقدير فيما أصيب ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

وأفادت الصحة الفلسطينية عبر إحصائية عامة تم نشرها اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أردى 213 شهيدًا فيهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة أخرى.

