السودان.. الكشف عن تفاصيل الامتحان الموحد للمرحلة المتوسطة

أفادت وزارة التربية والتعليم في السودان اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الامتحان الموحد لطلاب الصف السادس أساس والذي يقود الطلاب للانتقال إلى المرحلة المتوسطة التي تم إلغاءها في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت الوزارة إن الامتحان الموحد سينطلق اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 23 مايو، حيث أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالخرطوم حمزة الفحل أن الامتحان تم وضعه وفق المعايير المتفق عليها.

وقال الفحل إن الوزارة ستراعي خلال الامتحان الموحد الظروف التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي والمتعلقة بجائحة كورونا فضلًا عن تأخر توفر الكتاب لدى كثير من المدارس، حسبما أفاد موقع (تاق برس) السوداني.

وكشف بأن الوزارة قامت بوضع 4 امتحانات موحدة للمواد الأربعة الأساسية (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية)، مشيرًا إلى أن كل محلية ستقوم بدورها بوضع امتحانات المواد الفرعية كل حسب موقفه.

وأبان أن إدارته قامت بتسليم المحليات أوراق الامتحانات الموحدة حتى تبدء في ترتيباتها، لافتًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات في القطاع الحكومي الجالسين للامتحان بلغوا (102799).

وشدد الفحل بأن الامتحان الحالي أعلن بذلك عن العودة من جديد إلى مرحلة المتوسطة بعدما أوقفها النظام البائد طوال فترة حكمه.

وبوقت سابق شدد وزير التربية والتعليم في السودان إلى أهمية مناقشة مسائل الصجة الجسدية والنفسية في مؤتمر المناهج للمرحلتين المتوسطة والثانوية، الذي بدأ بالأمس بصالة المعلم بوزارة التربية.

وأوضح وزير التربية والتعليم بأنه يشير إلى المسكوت عنه في التناول من قضايا الصحة الجنسية، بسبب الخجل من الخوض فيها في الدول الإسلامية وتحديداً السودان، بحسب ما أورد “المشهد السوداني”.

وعلى حد قول وزير التربية والتعليم السوداني فقد قال ” إننا نحن غير متصالحين مع أجسادنا رجال أو نساء خاصة المرأه التى تلجأ دوماً إلى الاتجاه لتغطية أجزاء جسدها”.

مشيراً إلى التساؤلات المتكررة من الأطفال في هذا الأمر، لافتاً إلى أن معرفتهم لمكونات الجسد يجب أن يكون شيئاً طبيعياً، لأنهم سيتمرحلون مستقبلاً إلى دور الأب أو الأم، على حد قوله.

مطالباً بضرورة التصالح مع الجسد، والتغاضي عن النظر إليه بأنه خُلق للمتعة والإنجاب فقط.

