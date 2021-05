محمد عساف يدخل في سجال مع أفيخاي أدرعي بسبب العدوان على غزة

دخل الفنان الفلسطيني محمد عساف في سجال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بعدما أدان عساف القصف الإسرائيلي على مبنى مؤسسة “مشارق” الذي سبق أن عمل بها سابقًا.

وتسكن عائلة محمد عساف في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وعبر عن إدانته للقصف قائلًا: “يا الله، يستمر العدوان على كل مناحي الحياة دون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم“، حسبما أفاد (إرم نيوز).

وأضاف عساف أن “الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء، رحم الله الشهداء”.

ويبدو أن تغريدة محمد عساف لم تعجب الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حيث رد الأخير بعد ساعات قائلًا: “تتحدث عن العدوان وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها”.

وأضاف أدرعي: “فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يومًا ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد”.

وبعدها رد عساف على أدرعي بالقول: “أنا ابن غزة، كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى وراح، العالم بيشوف كذبهم وجرائمهم مباشر على الشاشات، في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم”.

في الأثناء أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

ونشر المشاهير صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

حيث أعرب نجم كرة القدم المصري الشهير محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين، ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة “بي إن سبورتس” (beINSPORTS) الرياضية، ودعا لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلك نشر النجم المصري محمد هنيدي العديد من المنشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح من تهجير قسري، ودعا إلى ضرورة التضامن معهم والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

