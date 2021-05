سوريا .. تمكين وسائل الإعلام من مراقبة عملية الانتخابات

تحدثت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشارة هبة سيف الدين فطوم، عن آلية سير العملية الانتخابية في سوريا، موضحة نقاط تدخل الإعلام.

وصرحت فطوم لوكالة الأنباء السورية “سانا” أنه : “يتعين على لجنة الانتخاب أن تكون حاضرة في المركز الانتخابي في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا على الأكثر من يوم الانتخابات حيث تتولى ‌تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم وفرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات”

وقالت المستشارة : “تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد ولون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع‏ ومن حق الناخب الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية حيث يسلم من رئيس لجنة مركز الانتخاب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوماً بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع”.

ووفقاً لما أوردته الوكالة فإنه: “حسب قانون الانتخابات العامة تقفل صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساء و‌يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترتها لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها”.

وفي الشأن السوري، أعلنت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشمالي شرقي سوريا رفع أسعار جميع المحروقات بنسبة 100 % في مناطق سيطرتها أمس الاثنين 17 من أيار.

وبحسب البيان الذي نشرته الإدارة الذاتية عبر صفحتها على “فيس بوك”، فإن سعر ليتر المازوت المخصص للمطاحن والأفران أصبح 100 ليرة سورية (0.034 دولارًا)، والمخصص للتدفئة والزراعة 250 ليرة (0.081 دولارًا)، والمخصص لـ”مكتب الصناعة والخدمات” 300 ليرة (0.097 دولارًا)، بعد أن كان كل منها بـ75 ليرة.

وسعرت الإدارة المازوت الممتاز بـ400 ليرة سورية (0.13 دولارًا)، بعد أن كان بـ150 ليرة، والمخصص للمنظمات 500 ليرة (0.16 دولارًا).

أما أسعار البنزين فبلغت وفق التسعيرة الجديدة 410 ليرات لـ”السوبر”، بعد أن كان 210 ليرات، والممتاز المستورد 0.65 دولارًا.

وفيما يخص الغاز المنزلي أصبح سعر الأسطوانة ثمانية آلاف ليرة (2.59 دولارًا) بعد أن كان 2500 ليرة، والمباعة للمنشآت الصناعية والتجارية 15 ألف ليرة (4.84 دولارًا)، بعد أن كانت تباع بأربعة آلاف ليرة (1.29 دولارًا)

