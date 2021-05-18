الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالبيضاء تصدر بيانًا بشأن اعتداءات اليهود المتكررة على الأشقاء الفلسطينيين

البيضاء 18 مايو 2021 (وال)- أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالبيضاء، بيانا بشأن اعتداءات اليهود المتكررة على إخواننا الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن الهيود لا يزالون مستمرون في قتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء، وترويع الآمنين، وهدم الديار على ساكنيها، والمؤسسات على موظفيها، غير مبالين بالعشر الآواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يعبثون بالمسجد الأقصى فسادا وبأهله عذابا، على مرأى ومسمع من دول الغرب التي تزعم مكافحة الإرهاب وحماية الحقوق الإنسان، تاركة اليهود يمارسون أبشع صور الإرهاب في دولة فلسطين . (وال) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال