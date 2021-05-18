ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 237 في مختلف مناطق قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، إلى مئتين وسبعة وثلاثين شهيدا.

هذا وكانت الحصيلة قد ارتفعت في غزة لليوم التاسع على التوالي، إلى مئتين وثلاثة عشر شهيدا، من بينهم واحد وستون طفلا، وست وثلاثون سيدة، وستة عشر مسنا، إلى جانب ألف وأربعمئة واثنتين وأربعين إصابة بجروح مختلفة.

كما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة اليوم، مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، على خلفية الأحداث الواقعة في قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ إضراب عام في مناطق الضفة الغربية وأراضي الثمانية وأربعين والقدس، دعما لصمود أهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

هذا وشمل الإضراب العام مختلف نواحي الحياة التجارية والتعليمية، إضافة إلى توقف المصارف ووسائل النقل العام عن العمل.

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