رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدًا أمريكيًا برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

طرابلس 18 مايو (وال)- استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء، وفدًا أمريكيًا برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السيد جوي هود، وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية.

هذا وجرى خلال الاجتماع؛ استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تناول مسار العملية السياسية في ليبيا، ومساعي المصالحة الوطنية، وتعزيز وقف إطلاق النار. (وال) إ م

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