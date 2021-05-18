كوهين : إسماعيل هنية ويحيى السنوار على قائمة الأهداف الإسرائيلية

أكد وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء، إن إسماعيل هنية و يحيى السنوار على قائمة الأهداف الإسرائيلية، التي تنوي استهدافها.

وخلال مقابلة مع أحد المواقع الإسرائيلية، أكد كوهين أن، “بينما أنا معك في استوديو في وسط البلاد وعندما أذهب إلى سديروت دون خوف، يكون رئيس الوزراء ووزير الدفاع في كل مكان والقادة في المقدمة، بينما كل عناصر حماس يختبئون”.

كما أشار كوهين إلى أن : “ضغوط وقف النار التي تم صدها”، مؤكداً أن “المهام باقية التزاما منا مع سكان الجنوب”، كاشفا أنه “تم إرسال معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول إسقاط برج الجلاء في غزة”.

ونوه إلى أنه: “كان لدينا تحذيرات استخباراتية بشأن وابل من القصف على القدس وقمنا بتقييم الوضع مع جميع قوات الأمن”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن القطاع.

ويأتي التهديد الإسرائيلي بعد فشل الجهود الدولية في خفض التونتر وتهدئة الأوضاع، واستمرار الطرفين بالتصعيد العسكري.

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية ستستمر “بضعة أيام أخرى”، مؤكدا أن حركة حماس “تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء”.

كما أشارت إسرائيل إلى أن الضربات الإسرائيلية تهدف إلى هدوء “طويل الأمد” بحسب تصريحات وزير الدفاع بيني غانتس، وذلك وفقاً لسكاي نيوز.

وفي الشأن، التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وتباحثا خلال لقاءهما التطورات الأخيرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب ما أكده مكتبالمستشارة الألمانية فقد اتفقت ميركل مع عبدالله الثاني على : ” ضرورة دعم مبادرات وقف سريع لإطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية”.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعربت: “عن تضامن الحكومة الألمانية مع إسرائيل مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها”.

هذا وبحث العاهل الأردني افتراضياً مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون حيث أشار إلى ضرورة: “حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة“، وذلك حسب روسيا اليوم.

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