ليبيا نيوز

وكالة ” نوفا ” الإيطالية ترجح زيارة ” الدبيبة ” إلى روما نهاية مايو الجاري

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 18 مايو 2021 ( وال )- رجحت وكالة ” نوفا” الإيطالية للأنباء أن يقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، نهاية شهر مايو الجاري.

وقالت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إن مهمة رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” في إيطاليا وأوروبا ستعتمد على موافقة مجلس النواب في طبرق على موازنة العام 2021.

يأتي هذا فيما ينبغي تحديد موعد الجلسة الكاملة لمناقشة الموازنة العامة للدولة فضلاً عن التعيينات لقيادة المؤسسات الرئيسية كالبنك المركزي. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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