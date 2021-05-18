مجلس السلم والأمن الإفريقي يشيد بجهود السلطات الجديدة في ليبيا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري

الجزائر 18 مايو 2021 ( وال ) – أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن دعم الإتحاد لجهود حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي الهام المزمع تنفيذه في 24 ديسمبر 2021.

وأكد المجلس في بيان له خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الجزائري ” صبري بوقدوم ” أن إنجاح الانتخابات القادمة سيسمح للشعب الليبي طي صفحة الانقسامات وبناء مؤسسات قوية و ديمقراطية مبنية على الوحدة الترابية كما أنها ستضع حدا للتدخلات الأجنبية وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية . (وال)

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