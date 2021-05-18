سفارة دولة فلسطين في ليبيا تنظم أمسية شعرية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

طرابلس 18 مايو 2021 (وال)- نظم بمركز الثقافة بسفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بطرابلس اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وحضر الأمسية ” حسان المغني ” رئيس اللجنة العليا لمجلس الجالية الفلسطينية و “عماد سعيد الكرد “القائم بالأعمال بالإنابة لدى السفارة، ورضا عطا الله ” مدير العلاقات العامة بالسفارة، و” جمعة القماطي ” رئيس حزب ” التغيير “، و” عمر بن رجب ” مندوب عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

وقدمت خلال الأمسية قصائد شعرية متنوعة، شارك فيها شعراء ليبيين تناولت ما يحدث في غزة, من قصف وتهجير ممنهج تقوم به قوات العدو الصهيوني, وتدعم المرابطين في جميع المدن الفلسطينية.

وتم الإعلان عن مشروع مساعدة لدعم الشعب الفلسطيني، تحت اسم “صندوق غزة ” وإثبات دعم الشعب الليبي لأهل الشعب الفلسطيني الشقيق. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال