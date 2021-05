قائد القيادة الوسطى الأميركية: إسرائيل تدافع عن نفسها وعلينا ايجاد طريقة للتهدئة

أقر قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال فرانك ماكينزي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن إسرائيل تدافع عن نفسها، في إشارة إلى الغارات الجوية المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 أيام، منوها في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد طريقة للتهدئة “بأسرع وقت ممكن”.

حيث الجنرال فرانك ماكينزي، أن استمرار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية “لا يخدم أحدا، نظرا إلى خطر تمدد هذا الصراع”.

وتابع قائلا: “أعتقد أنه علينا إيجاد طريقة للتهدئة بأسرع وقت ممكن”، قائلا إن الولايات المتحدة تراقب الوضع “بقلق شديد”.

كما صرح المسؤول العسكري الأميركي، إن إسرائيل “تحاول التأكد من أنها تتعقب الأهداف العسكرية المشروعة”، معربا عن قناعته بأنها “تحاول القيام بكل ما تستطيع من أجل تقليل الضحايا في هذه العملية”.

مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية الإسرائلية “قامت بعمل جيد في اعتراض الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من قطاع غزة”.

وأورد المسؤول الأميركي: “القبة الحديدية منظومة جيدة، وسوف نستمر في العمل مع إسرائيل حول طلب الحصول عليها في المستقبل”.

كذلك لفت قائد القيادة الوسطى الأميركية، إلى أنه يجري التواصل مع إسرائيل “من اجل تنفيذ قرار ضمها إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى”.

وتابع: “ضم إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى سيساهم في دعم الاستقرار في المنطقة.. وسيمنحها فرصة العمل مع جيرانها العرب بشكل أقرب”.

والثلاثاء، صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هدف الولايات المتحدة هو “إنهاء العنف” بين إسرائيل والفلسطينيين في “أسرع وقت ممكن”، لكنه شدد على دعم واشنطن لإسرائيل التي تشن غارات متواصلة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن أسبوع.

حيث شدد بلينكن، على أن إسرائيل “من حقها على غرار أي دولة أخرى أن تدافع عن نفسها إزاء الاعتداء”، قائلا إنه عليها أيضا أن تبذل الجهد من أجل حماية المدنيين الأبرياء.

موضحا أنه “تحدث إلى الشركاء في أكثر من بلد، وأكد لهم ضرورة وقف العنف”، مشددا على الحاجة إلى أن يعمل الفرقاء من أجل استقرار دائم.

