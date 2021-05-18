المنقوش وغوتيرش يبحثان آخر تطورات الوضع في ليبيا وعدد من القضايا الإقليمية أبرزها القضية الفلسطينية

طرابلس 17 مايو 2021 ( وال )- أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي”نجلاء المنقوش” أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول آخر تطورات الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فقد تناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا “خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني”.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المنقوش بحث أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة القضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال.

في ذات السياق، عبّرت المنقوش لغوتيريش عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وفريق البعثة، من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة 2570-2571.

كما عبرت المنقوش للأمين العام للأمم المتحدة عن إدانة ليبيا للعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والاعتداء على المساجد المقدسة والأحياء السكنية وخاصة حي الشيخ جراح، مطالبة الأمم المتحدة والمفوضية الدولية بتحرك قوي لوقف العدوان على غزة حيث يتعرض الأبرياء للقتل، مؤكدة تأييد ليبيا لكل محادثات السلام التي تؤدي إلى حل عادل وعدالة لشعب فلسطين. (وال)

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