مدير منظمة الصحة : العالم دخل حالة التمييز العنصري في اللقاحات

جنيف 18 مايو 2021 (وال)- اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، أن العالم دخل إلى حالة “التمييز العنصري في اللقاحات” وسط ارتفاع عدم المساواة في توزيعها.

وقال “تيدروس” ، خلال اجتماع افتراضي لـــ “منتدى باريس للسلام”، أمس الإثنين، “العالم دخل ظروف التمييز العنصري في اللقاحات .. كما تعرفون تشكل الدول التي تحظى بمستويات عالية للدخل 15بالمائة من سكان العالم ، لكنها تمتلك 45 بالمائة من اللقاحات عالميا”.

وتابع تيدروس: “الدول ذات مستويات متوسطة أو منخفضة تشكل حوالي نصف سكان العالم ، لكن يأتي من نصيبها 17بالمائة من اللقاحات … وبالتالي فإن الفجوة ضخمة بالفعل”.

وفي وقت سابق، دعا “تيدروس” مصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إتاحة الجرعات لبرنامج “كوفاكس”، الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، بشكل أسرع مما هو مقرر نظرا لنقص الإمدادات الناجم عن اضطراب الصادرات الهندية. (وال)

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