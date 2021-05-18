الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ

أفادت “RT” بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت مدينة عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت بالمدينة.وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها استهدفت قواعد “حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون”.

وأضافت الكتائب أن استهداف هذه القواعد الجوية جاء “ردا على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة”.وكانت “كتائب القسام” قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنها قصفت القاعدة اللوجستية “مشمار هنيغف” الواقعة على الطرف الشمالي من صحراء النقب برشقة صاروخية.

هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

وفي وقت سابق كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس قد قال “نحمل حماس مسؤولية هذه الهجمات وحماس ستدفع ثمنا باهظا”.وأضاف “بدأنا بضرب مواقع لحماس وأكرر أننا بدأنا”، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي استهدف قياديا كبيرا في حماس في شمال قطاع غزة.قتل تسعة فلسطينيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وقيادي في حركة حماس مساء الاثنين في ضربات إسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال مصدر في حماس إن “الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة”، مؤكدا مقتله.