يوسف أبو حسين .. استشهاد مذيع فلسطيني بغارات الاحتلال

أكدت بعض المصادر في قطاع غزة المحاصر خبر استشهاد المذيع و الصحفي الفلسطيني يوسف أبو حسين في القصف الليلي لطائرات الاحتلال .

و أشارت المعلومات إلى أن الصحفي يوسف أبو حسين استشهد بغارة أطلقتها طائرة استطلاع إسرائيلية أثناء القصف الليلي على حي رمزون الشيخ رضوان في قطاع غزة .

و يذكر أن الصحفي يعمل في إذاعة ” صوت الأقصى ” ، والتي بدورها نعته مودعةً أحد أفراد فريق العمل ، وفقاً لما نقلته قناة RT .

هذا و كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت إن هنالك 238 شهيدًا فلسطينيًا على أقل تقدير فيما أصيب ما يزيد عن 6 آلاف آخرين، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

وأفادت الصحة الفلسطينية عبر إحصائية عامة تم نشرها مساء أمس ، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أردى 213 شهيدًا فيهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة أخرى.

أما الضفة الغربية فقد أسفر استهدافها عن استشهاد 23 فلسطينيًا، فيما استشهد شخص واحد في القدس، كما استشهد شاب في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

وقال بيان الوزارة إنها رصدت ما يزيد عن 3800 إصابة للفلسطينيين في الضفة الغربية وحوالي ألف شخص في مدينة القدس.

وبدأ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من مايو الجاري، بمنطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيح جراح في القدس.

واشتعلت الأحداث مع بداية الاحتلال في طرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي دفع فصائل المقاومة برشق الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ.

وفي العاشر من مايو قامت القوات الإسرائيلية ببدء حملة قصف واسعة على قطاع غزة استهدافًا لحركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

واستهدفت صواريخ المقاومة عددًا من المنشآت الحيوية في إسرائيل، حيث اعترض العدد الأكبر من الصواريخ، إلا أن الهجمات أوقعت 11 إسرائيليًا فيما أصيب العشرات.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت سيدروت وموقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون، كما وأعلنت كتائب “الشهيد أبو علي مصطفى” استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع “ملكة” العسكري.

