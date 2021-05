وزير الخارجية السعودي: بدأنا محادثات استكشافية مع إيران

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن السعودية وايران بدأتا “مرحلة المحادثات استكشافية” حتى الآن، في ظل محاولات الإصلاح وتحسين العلاقات بين البلدين.

جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، والتي قال فيها قال بن فرحان، “نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. إذا استطاعوا أن يروا أن ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون لدي أمل. حاليا، نحن في مرحلة مبكرة من المناقشات”.

و حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة، قال بن فرحان، إن “دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانيةعلي ربيعي, في وقت سابق ، عقد جولتين من المفاوضات مع المملكة السعودية، مشيرا إلى استمرارها حتى التوصل لنتائج.

حيث أقر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران، “عقدنا جولتين من المفاوضات مع السعودية بين ممثلين حكوميين وبحثنا المواضيع الثنائية والإقليمية” وأشار إلى أن المفاوضات كانت إيجابية “وهناك بوادر إيجابية” أيضا لحل الخلافات.

ولفت المتحدث الإيراني علي ربيعي أن المفاوضات مع الرياض ستتواصل حتى التوصل لنتائج.

وكان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية قد أكد، مساء أمس الاثنين، للمرة الأولى، عقد محادثات مع المملكة أخيرا في بغداد.

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح أخيرا أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، وذلك بعد أسابيع من تسريبات إعلامية غربية بشأنها توالت على إثرها تصريحات من مسؤولي البلدين حملت إشارات إيجابية بإمكان انعقاد مثل تلك المحادثات، لكن دون تأكيد رسمي لحدوثها.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، وتأتي المحادثات بين الجانبينفي وقت يأمل فيه دبلوماسيون أن تسهم في تهدئة التوتر بالمنطقة.

ظريف يؤكد استعداد إيران لإقامة علاقات وثيقة مع السعودية

وفي سياق عودة العلاقات بين البلدين، أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، استعداد بلاده لاقامة علاقات وثيقة مع السعودية، حيث قال: “نحن بالتأكيد جاهزون، ومستعدون دائماً لعلاقات وثيقة مع السعودية”.

