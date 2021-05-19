داخلية غزة : لم تخرج من القطاع أياً من عوائل قادة فصائل المقاومة

أكدت وزارة داخلية غزة أن ما يتم تداوله حول خروج عائلات قادة فصائل المقاومة من القطاع إلى الأراضي المصرية عارٍ عن الصحة .

حيث صرح وزير داخلية القطاع إياد البزم قائلاً : “ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة العربية بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة في غزة “.

هذا و كانت بعض القنوات العربية قد تحدثت عن توجه عوائل قادة فصائل المقاومة إلى مصر منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء ، أثناء القصف الإسرائيلي ، وفقاً للأناضول .

و في السياق ، أرسلت الحكومة المصرية الى معبر رفح البري مع وقطاع غزة، 10 سيارات إسعاف مصرية، لنقل الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وفي هذا الشأن، أعرب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، عن شكره للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية والجهات المعنية.

هذا وخصصت مصر ثلاثة مستشفيات مصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، وهي “العريش” و”بئر العبد” و”الإسماعيلية”.

من جانبها، شكلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

و بدوره قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء المصريين، إن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة؛ للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة .

وبحسب بيان نشرته نقابة الأطباء المصريين، سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر إلى غزة، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر.

كشفت مصادر مصرية وفلسطينية رفيعة المستوى أن وفدا أمنيا مصريا وصل قطاع غزة حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع قادة الفصائل الفسطينية.

وستجري هذه المشاورات للتوصل الى اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار متبادل مع الجانب الإسرائيلي.

مشيرة إلى أن الوفد المصري سيلتقي بعد ظهر اليوم قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يواصل الوفد المصري اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لبحث كيفية التوصل لوقف إطلاق النار.

كما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد الثلاثاء، أن مصر تحركت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس.

The post داخلية غزة : لم تخرج من القطاع أياً من عوائل قادة فصائل المقاومة appeared first on Souk Ukkaz News.

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