يوم الغضب الفلسطيني يشهد استشهاد 4 مواطنين وأكثر من 1400 إصابة

أكدت مصادر في الحكومة الفلسطينية مقتل 4 مواطنين فلسطينيين و إصابة أكثر من 1400 برصاص الاحتلال في انتفاضة يوم الغضب .

حيث نشرت وزارة الصحة بياناً أشارت فيه إلى استشهاد 4 مواطينين (3 في رام الله و1 في الجليل ) ، إضافة إلى وصول 202 مصاب إلى مشافي الضفة الغربية و القدس المحتلة ، حسب روسيا اليوم .

بينما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن أعداد المصابين الكلية وصلت إلى 1434 مصاب ( 182 بالرصاص الحي و195 بالرصاص المطاطي و931 بالاختناق بالغاز و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط و6 جراء عمليات الدهس ) .

هذا و خرج أبناء المناطق المحتلة عام 1948 في اعتصامات و مواجهات أمس الثلاثاء تحت مسمى ” يوم الغضب ” ، تلبيةً لدعوة حركات المقاومة الفلسطينية .

و منذ أيام ، أكدت بعض المصادر من داخل الأراضي المحتلة وقوع اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين و قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس و الضفة الغربية .

و وفقاً لما نقلت وكالة الأناضول ، فإن مدينة القدس المحتلة استفاقت فجر يوم الأحد على اشتباكات مسلحة عند حاجز قلنديا العسكري شمال المدينة . ،و لم تشر المعلمات إلى وقوع ضحايا أو إصابات من الطرفين .

و في الضفة الغربية اندلعت احتجاجات فلسطينية في مواقع تفرقة ، كان أشدها بالقرب من حاجز “الجلمة” العسكري التابع للقوات الإسرائيلية .

مما دفع إلى مواجهات مع قوات الاحتلال ، استخدمت خلالها الأخيرة كافة أنواع الرصاص ( المطاطي و الحي ) لتفرقة الفلطسنيين شمال الصفة المحتلة .

كما أشارت المعلومات إلى ان المواجهات امتدت لجميع المناطق الفلسطينية ، ( عزون شرقي قلقيلية، وفي بلدة حوارة في نابلس ، وبلدتي رأس كركر، والنبي صالح غربي رام الله ، وبلدة إذنا بمحافظة الخليل) .

و بدوره ، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دراسة كافة الخيارات المطروحة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن التحركات جرت على كافة المستويات بداعي الالتزام بالمسؤولية الوطنية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن القدس خط أحمر، في المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، ونوَّه إلى محاولة إسرائيل فرض استعمارها للقدس كأمر واقع .

غذ صرح محمود عباس قائلاً: “لا سلام دون القدس وهي عاصمة دولة فلسطينية ولا بديل عنها”.

وأضاف عباس أن “إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطنا وتمارس حربا مسعورة”.

The post يوم الغضب الفلسطيني يشهد استشهاد 4 مواطنين وأكثر من 1400 إصابة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ