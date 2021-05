الدولار مقابل الجنيه السوداني.. صعود بنكي واستقرار في الموازي

استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 410 جنيهاً إلى 413 جنيهاً، حيث أن السعر يختلف من تاجر لآخر.

وفي المقابل ارتفع سعر الدولار التأشيري، فقد رفع بنك السودان السعر إلى 408.79310 جنيهاً، بدلاً من 407.28010 جنيهاً بالأمس.

ليرتفع بذلك سعر صرف العملة الخضراء في البنوك المحلية، حيث بلغ سعر الصرف ببنك أمدرمان 412 جنيهاً للدولار الواحد.

وفي بنك الخرطوم بلغ سعر الدولار 408 جنيهاً، في حين بلغ سعر الصرف ببنك فيصل 410.1000 جنيهاً.

في سياق آخر، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أنها ستفعل كل ما في وسعها لدعم السودان والحكومة الانتقالية وصولاً للديمقراطية.

هذا وقد أثنت الولايات المتحدة على ما تقوم به الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان من إصلاحات سياسية واقتصادية خَاصّةً دعم رئيس الوزراء لحقوق المرأة، بحسب ما جاء في “الصيحة”.

ومن جهتها أوضحت مديرة صندوق المعونة الأمريكي، سامنتا باور، أن قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب يعكس رغبة واشنطن في الشراكة مع الخرطوم خلال المرحلة الجديدة.

كما أوضحت باور أن الفرصة متاحة للسودان من أجل استعادة صوته في المحافل الدولية، وتأكيد قدرة البلاد على قلب صفحة ماضيها المظلم، بعد عقود من العنف والقمع.

في سياق آخر، كشف مستشار رئيس الوزراء في السودان، عمر قمر الدين، ورئيس اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر باريس، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل.

هذا وقد كشف قمر الدين، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل أسوة بمؤتمر باريس، في إطار سلسلة مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في السودان، وفقاً لـ“سونا”.

موضحاً أن هناك مؤتمر سيتم عقده في طوكيو، فضلاً عن مؤتمر آخر في دول الخليج، بغرض دعم السودان وتوسيع الاستثمار.

مضيفاً أن الخرطوم ستشهد لقاء تفاكرياً قبل نهاية العام الحالي حول تلك المؤتمرات.

ومن جهته كشف محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في وقت سابق من مايو الجاري، عن حصولهم على منح كثيرة سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء في مقبل الأيام.

كما لفت عضو مجلس السيادة في السودان، إلى أن مؤتمر باريس سيحمل خيراً كثيراً للبلاد، بحسب “الصيحة”.

هذا فضلاً عن إقراره بوجود ضائقة اقتصادية ضاغطة يمر بها السودان في هذه المرحلة.

حيث قال الفكي: “وجدنا الخزينة خاوية وديون بمليارات الدولارات بجانب حصار اقتصادي وسياسي”.

هذا وقد أضاف قائلاً: “إذا لم نحقق حياة أفضل للسودانيين فهذه خيانة لدماء الشهداء”.

