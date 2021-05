الشيوعي السوداني يُطالب الحكومة الانتقالية بوقف التطبيع مع إسرائيل

دعا الحزب الشيوعي السوداني، الحكومة الانتقالية في السودان، بإلغاء كل خطوات التطبيع مع اسرائيل فوراً.

وجاء في بيان الحزب الشيوعي ” يجب رد الاعتبار لقانون مقاطعة إسرائيل المجاز عام 1958، من برلمان منتخب والعودة إلى احترام الموقف المبدئي للشعب”، بحسب “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد ناشد الحزب القوى السياسية والوطنية باتخاذ كافة الخطوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

كما أدان الشيوعي السوداني ما وصفه بـ”الصمت المريب” للمنظمات الدولية والحكومات العربية إزاء ما يحدث من إسرائيل، من تدمير للبنية التحتية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل النساء والأطفال والشيوخ.

بدوره دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، مؤكدا إن التطبيع هو “تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل”.

كما وصرح البرهان على أن التطبيع “ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية بحل الدولتين، هو الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني أن “ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل”، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم “الحل المبني على إقامة الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية”، وفقا لموقع أخبار السودان.

كما أكدت حكومة السودان وقوفها إلى جانب أبناء فلسطين في قضيتهم و دعمها الكامل لهم ، مستنكرةً الهجمات الصاروخية و الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة .

حيث أكدت وزيرة خارجية السودان ، مريم الصادق المهدي ، في بيان نشرته أثناء الاجتماع المرئي الطارئ لوزراء الخارجية لعرب في في مجلس الدول العربية ، وفقاً للأناضول .

إذ “جددت موقف السودان الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية”.

و شددت المهدي على ” التزام بلادها بمواصلة العمل مع كافة الأطراف لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حيث أن قضيته هي القضية المركزية في المنطقة وأنها تحتل مكانة متقدمة في اهتمامات السودان”.

كما عبرت عن ” بالغ استنكار السودان ورفضه لتواصل القمع والاعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية ” .

