السودان..مؤتمر صحفي لتحديد موعد الامتحانات النهائية للمدارس

تعقد اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان،اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لتحديد مصير العام الدراسي لطلاب المدراس والجامعات وموقف الممتحنين لشهادتي الاساس والثانوي على وجه الخصوص.

كما ويتناول الاجتماع تفاصيل قرارات اللجنه حول تعطيل الدراسة والصلوات والمناسبات وتقليل القوى العاملة بالوزارات والمؤسسات تحسبا للزيادات المحتملة لحالات الاصابة بوباء كورونا، وفقا لموقع الانتباهة.

هذا وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، مساء أمس الثلاثاء قراراً بتعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس، لمدة شهر.

كما شمل قرار اللجنة العليا للطوارئ إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد منع القرار دخول جميع القادمين إلى السودان من دولة الهند مباشرة أو من دول آخرى كانوا في الهند خلال 14 يوماً الماضية.

وبحسب بيان صادر من اللجنة، سيتم تخفيض العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة.

ولفت البيان إلى أن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد دراسة الوضع الوبائي، هناك إرتفاع في معدل الإصابات حالياً.

وأشار البيان إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن، دون الالتزام بالضوابط الصحية.

الأمر الذي سيقود إلى المزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصولاً للتدهور الكارثي.

ومنع القرار كذلك الحفلات العامة في الصالات والأندية، فضلاً عن منع التجمعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

فيما دعت اللجنة إلى التزام الجميع بلبس “الكمامة” في مواقع العمل والمركبات العامة والأسواق.

وقد ترجى البيان جميع المواطنين في التعاون في تنفيذ الاشتراطات، بحكم أن المسؤولية مشتركة في الحد من انتشار الوباء.

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، عقدت اللجنة الإعلامية للحد من انتشار كورونافي السودان، اجتماعا بحضور عدد من مديري الإدارات الصحية بالوزارة والأجهزة الإعلامية.

هذا وقد أكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية في السودان، على أن تقوم الأجهزة الإعلامية بالاستمرار في توعية المواطنين في هذا الصدد، وفقاً لـ“سونا”.

ولفت الاجتماع إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونافي السودان تشكل خطراً على كل فئات المجتمع.

