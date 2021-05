ليبيا.. غرق قارب مهاجرين وفقدان 50 شخصاً

كشفت مصادر عن غرق مركب كان يُبحر في سواحل ليبيا، في حادث مأساوي على إحدى طرق الهجرة التي تحصد أعداد كبيرة من الأرواح في العالم.

هذا وقد أفاد الناطق بإسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، بأن القارب الذي كان يبحر في سواحل ليبيا، كان يقل نحو 90 شخصاً، تم إنقاذ 32 منهم، بحسب “العربية”.

وبحسب المعطيات فإن حادث الغرق وقع بالقرب من حقل “ميسكار” لاستخراج النفط والغاز، وذلك قبل سواحل مدينة “جرجيس” جنوب البلاد.

ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن إحدى وحداتها التابعة لجيش البحر، قامت بإنقاذ المهاجرين مساء الأمس، الثلاثاء.

كما أوضحت الوزارة بأن الوحدة العسكرية ستتوجه بهم نحو الميناء التجاري بجرجيس، بغرض تسليمهم للسلطة الجهوية المعنية.

وفي يناير الماضي، صرحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، عن إنقاذ خفر السواحل الليبي لـ 79 لاجئ ومهاجر قبالة السواحل الليبية.

مشيرةً إلى أن خفر السواحل عملوا على إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ميناء طرابلس البحري مجدداً بعد إنقاذهم من الغرق، بحسب أخبار ليبيا 24.

وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على تويتر، اليوم الاثنين، بأن خفر السواحل الليبي عمل على إعادة قارب آخر كان على وشك الغرق وعلى متنه حوالي 40 مهاجراً.

وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية الشريكة لها وفرت المساعدات الضرورية لكافة الناجين في عملية الإنقاذ بعد عودتهم إلى ميناء طرابلس البحري.

وكان قد عدَّ عضو خفر السواحل الليبي محمد الهاني، في شهر يوليو من العام 2020، أن بلاده ضحية للهجرة غير الشرعية وغير قادرة على التصدي هذه الظاهرة وحدها، مؤكداً أن “الحل الجذري هو دعم دول أفريقيا جنوب الصحراء والتي تعد مصدر الهجرة وليست دولة عبور مثل ليبيا”.

وأوضح الهاني، أن اتفاقية التفاهم بين إيطاليا وليبيا حول مكافحة الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط لا تنافِ حقوق الإنسان.

وأضاف الهاني، أن الاتفاقية تسعى للحد من ظاهرة الهجرة حسب الإمكانيات المتواضعة والموارد المتاحة.

ولفت الهاني إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز غرب ليبيا بالمهاجرين والنازحين واللاجئين من شتى أنحاء العالم.

يشار إلى أن خفر السواحل الليبي أعلن في وقت سابق، عن اعتراض قارب هجرة على متنه 86 مهاجراً غير شرعياً، كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية، وتم إرجاعهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

