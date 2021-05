الجيش الأردني يضبط شحنة مخدرات وأسلحة تعد الأكبر منذ شهور

أفاد مصدر عسكري أردني، أن الجيش الأدردني أحبطت محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11شخصا من سوريا إلى الأردن.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال المصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه” تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري”.

كما أشار المصدر إلى أنه” وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1.307.665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات “.

ليضيف أن” القوات المسلحة أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها”.

هذا وكان قد أحبط الجيش الأردني في وقت سابق عملية تسلل لشخصين من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة، ما أدى إلى اعتقالهما وتحويلهما للأجهزة المختصة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ، إن “المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وأضاف : “تم التعامل مع العملية وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة”.

ليؤكد ، على جاهزية قوات الجيش الأردني للتعامل “بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود، ومنع أي محاولة لدخول البلاد بطرق غير شرعية”، وذلك بحسب ما جاء على موقع “رؤيا” الإخباري.

وعلى صعيد متصل، تمكّن الجيش الأردني، في 12 فبراير/ شباط الماضي، من إحباط محاولة تسلل قام بها شخصان للعبور من الأراضي السورية الى الأردن وقامت باعتقالهما.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان له بأن “المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وهدد الأردن سابقاً باستخدام القوة تجاه أي محاولة تسلل أو تهريب على الحدود مع سوريا.

ولا تقتصر المسألة على تسلل الأشخاص إنما تمتد إلى المخدرات أيضاً، فأعلن الجيش الأردني في 28 مارس/ آذار المنصرم، عن تدمير شاحنة مخدرات تحوي كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش، أثناء محاولتها دخول الأراضي الأردنية، قادمة من سوريا بشكل غير شرعي.

