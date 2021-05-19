الصحة المصرية ترصد 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة في مصر رصدها لـ 53 حالةوفاة ، إضافة إلى 1169 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 53 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 14441 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل 1169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 248078 إصابة ، وفقاً لروسيا اليوم .

وفي وقت سابق كان قد أكد محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الصحة المصرية أن الشهر القادم سيشهد أول عملية تصنيع للقاح الصيني سينوفاك في مصر .

و أوضح عبد الفتاح أنه “تم تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة في البلاد، بحيث يصبح بالإمكان تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه “، وفقاً لروسيا اليوم .

وأردف أن ” مركز اللقاح في أرض المعارض مكون من 96 عيادة وفرقة طبية، ويقبل عليه المواطنون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصل قدرته الاستيعابية اليومية إلى 10 آلاف شخص ” .

كما بين أن الصحة المصرية اعتمدم على تنويع مصادر اللقاح فهناك “سينوفارم” الصيني و “أسترازينيكا”، وكذلك تم التعاقد على لقاح “سبتونيك” الروسي” .

و بين عبد الفتاح أن الهدف القادم هو الوصول إلى 60 مليون جرعة محلية الصنع من لقاح سينوفاك كي تتم تلبية الاجتياجات الداخلية للمواطنين .

و في السياق الطبي ، أصدرت الحكومة المصرية، قراراتها بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا في مصر بعدما شهدت الأيام السابقة ارتفاع في أعداد الإصابات، ومع توقع تفاقم الحالة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

وشددت الحكومة المصرية من الإجراءات الاحترازية عبر تخفيض ساعات عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم ، وأمرت بأن تغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا.

كما أمرت الحكومة المصرية بإغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة في عموم مصر لمدة أسبوعين بداية ، كما سيتم منع حركة حافلات الرحلات خلال تلك المدة بهدف السيطرة على تفشي الوباء.

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