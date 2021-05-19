جنوب السودان.. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يمول صغار المنتجين

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تقديم تمويل لمساعدة عشرات الالاف من سكان الريف الضعفاء في جمهورية جنوب السودان. وستساعد منحة الصندوق في الحد من أثر جائحة كوفيد-19 على أنشطتهم الزراعية وحماية سبل عيشهم.

دولة حديثة

ولفت الصندوق إلى أن “جنوب السودان يعتبر أحدث دولة أفريقية وثالث أشد دول العالم هشاشة. ولا يزال توفر الغذاء والوصول إليه يمثلان تحديا لمعظم السكان بسبب الصراع المستمر في البلاد، والإخلال بسلاسل القيمة الزراعية، ونزوح السكان. لذلك تشكل جائحة كوفيد-19 تهديدا كبيرا للوضع الهش بالفعل، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.

وأوضح الصندوق أنه سيقدم من خلال مرفقه لتحفيز فقراء الريف مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لدعم مشروع سبل العيش والنظم الغذائية القادرة على الصمود الذي سيساعد صغار المنتجين في مقاطعتي بور وتوريت على تحسين إنتاجيتهم الزراعية من خلال ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى المدخلات وتكنولوجيات ما بعد الحصاد.

وسيوزع المشروع ما مجموعه 52 طنا متريا من بذور الذرة، والذرة الرفيعة، والفول السوداني وخضروات مختارة في بداية الموسم الزراعي. وسيتلقى الصيادون مجموعة أدوات تتكون من خطافات، وشبكات وبكرات من الخيوط المزدوجة. وسيتلقى المزارعون أيضا تدريبا على تكنولوجيات الإنتاج التي لن تمكنهم من استئناف أنشطتهم المعتادة فحسب، بل أيضا من اغتنام الفرص الجديدة المتاحة من خلال المشروع.

وفي حديث مع الصحافيين قالت المديرة القطرية للصندوق في جنوب السودان برناديت موكونيورا: “تعد هذه المنحة المقدمة إلى جنوب السودان دليلا على التزام الصندوق بدعم البلدان الخارجة من النزاعات في إطار الصلة بين العمل الإنساني – والتنمية – والسلام، وحماية الأمن الغذائي عن طريق ضمان استمرار صغار المزارعين في أنشطتهم الزراعية وبناء قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات الخارجية”.

يفقد الكثير من الغذاء قبل وصوله إلى الأسواق نظرا لعدم كفاية البنية التحتية للتخزين في البلاد، يفقد المزارعون ما بين 15 و50 في المئة من إنتاجهم. وسيوفر المشروع معدات ما بعد الحصاد مثل الدراسات، والصوامع، والأكياس المحكمة الإغلاق، والتبريد والمبردات. وسيتلقى المزارعون التدريب على تكنولوجيات الإنتاج وممارسات التجهيز ما بعد الحصاد لتمكينهم من حماية محاصيلهم أثناء جائحة كوفيد-19 وضمان أمنهم الغذائي، على أن ينفذ المشروع بإشراف وزارة الزراعة والأمن الغذائي بمساعدة تقنية من منظمة “بيطريون بلا حدود” في ألمانيا. وسيكون ما لا يقل عن 50 في المئة من المستفيدين من النساء و50 في المئة من الشباب.

ومنذ استقلال البلاد، مول الصندوق برنامجا واحدا للتنمية الريفية في جنوب السودان بتكلفة إجمالية قدرها 25.9 مليون دولار، وباستثمار من الصندوق بلغت قيمته 13.5 مليون دولار. واستفادت 800 76 أسرة ريفية من البرنامج بشكل مباشر في جنوب السودان”.