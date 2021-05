الهند.. عدد الوفيات يصل لمستوى قياسي بسبب كورونا

كشفت وزارة الصحة في الهند، عن أن الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا، وصلت إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 4529 حالة وفاة.

في حين سجلت الهند أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب موقع “عين ليبيا”.

وتفيد إحصائيات وزارة الصحة الهندية إلى أن تراكمي الإصابات بالفيروس بلغت 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع تراكمي الوفيات إلى 283248 حالة وفاة.

يذكر أن هناك موجة ثانية حادة جداً في دولة الهند، بدأت في فبراير الماضي، الأمر الذي زاد الضغط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

هذا وقد أقرت الهند، نهاية أبريل المنصرم، أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار “ريمديسيفير” الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي بالآونة الأخيرة.

حيث صرح وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

كما ذكر خلال مؤتمر صحفي: “نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم”.

مشيرا كذلك إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار “فافيبيرافير” لعلاج “كوفيد 19″، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار “ريمديسيفير”.

بدورهم كشف خبراء بأن الأمل في السيطرة على الموجة الثانية العنيفة من جائحة “كوفيد 19” في الهند يكمن في تطعيم عدد سكانها الضخم، وفتحت البلاد الأربعاء باب التسجيل لكل من تجاوز عمره 18 عاما لتلقي اللقاح بدءا من السبت.

لكن الهند، وهي أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم، لا تملك مخزونا كافيا لتطعيم نحو 600 مليون مؤهلين لتلقي اللقاح.

وفي سياق آخر، اتخذ السودان قراراً بتعليق جميع رحلاته الجوية مع دولة الهند لمدة شهر، وذلك بسبب “التحور الجديد” من فيروس كورونا .

هذا وقد قرر السودن عن طريق سلطة الطيران المدني، بتعليق الرحلات بين الخرطوم والهند، بحسب “العين الإخبارية”.

وجاء قرار سلطة الطيران المدني بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم.

ومن جهتها شددت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في توصيتها على إيقاف جميع حركة الركاب بين السودان والهند اعتبارا من الثلاثاء 27 أبريل الجاري وحتى 27 مايو المقبل.

