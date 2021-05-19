حمدوك والوفد المرافق له يختتم زيارته لباريس و مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم اليوم

اختتم دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له زيارة ناجحة للجمهورية الفرنسية الصديقة عائداً للبلاد، حيث شارك سيادته

ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديموقراطي بالبلاد، برعاية السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية.

سيعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً بالصالة الوزارية بمطار الخرطوم يتناول مختلف جوانب الزيارة والنتائج التي تترتب عليها، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير هذا البلد الذي يشهد انتقالا ديمقراطيا من “عبء الدين”.

وأكد ماكرون أنه في ما يتعلق بفرنسا، “نحن نؤيد إلغاء كاملا لديون السودان المستحقة لدينا” وتبلغ “نحو خمسة مليارات دولار”.

وعقد في باريس الإثنين مؤتمرات عن التحول الديمقراطي . وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صرح في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية

مؤخرا أنه يريد أن يناقش بهذه المناسبة مسألة إعفاء بلاده من الديون مع نادي باريس “أكبر دائن” للبلاد وتمثل ديونه نحو 38 بالمئة من إجمالي ديون السودان البالغة 60 مليار دولار.

فيما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الإثنين أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.