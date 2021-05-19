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تشيلسي يسقط ضيفه ليستر سيتي بثنائية في الجولة قبل الأخيرة من الدوري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اخبار سوق عكاظ
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ

تمكن نادي تشيلسي من التغلب على ضيفه نادي ليستر سيتي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

حيث تقدم البلوز عند الدقيقة 47 بهدف حمل توقيع المدافع الألماني أنطونيو رودريجير ، وعند الدقيقة 66 عزز تشيلسي تقدمه بضربة جزاء سجلها جورجينيو ،ليقلص بعدها إيهيناتشو الفرق عند الدقيقة 76 .

وبهذا الفوز تقدم تقدم تشيلسي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67، بفارق نقطة واحدة عن الرابع ليستر سيتي ، وفقاً لما نقل موقع يلا شوت .

وفي وقت سابق كان قد تمكن فريق تشيلسي الإنكليزي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد الإسباني ، في إياب نصف النهائي من البطولة .

حيث حمل هدف المباراة الأول توقيع النجم الألماني تيمو فيرنر عند الدقيقة 28 ،ليضيف بعدها ماسون ماونت ثاني أهداف تشيلسي عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني ، وفقاً لما ذكر موقع BBC .

وبفوزه يتأهل البلوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليلاقي نظيره مانشستر سيتي ، لسابق التعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف .

وفي السياق و بعد ملحمة كروية احتضنها ملعب الاتحاد في إنكلترا ، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه للوصول إلى نهائي اسنطبول على حساب باريس سان جيرمان .

حيث تألق محرز مهاجم السيتيزن الذي أخذ مكاناً أساسياً في تشكيلة غوارديولا ، مسجلاً هدفي اللقاء الوحيدين في الدقيقتين 11 و 63 من عمر اللقاء .

و يذكر أن المباراة اتخذت الطابع القتالي المتوتر ، خصوصاً للاعبي سان جيرمان الذي خسر في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-1 ، الأمر الذي أدى لطرد النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 69 .

ليصبح مانشستر سيتي أول الواصلين لنهائي اسنطبول ، للمرة الأولى في تاريخه ، ليواجه الفائز من لقاء ريال مدريد و تشيلسي الذي سيجري مساء اليوم في العاصمة الإنكليزية لندن .

و يذكر أن السيتي أصبح سادس فريق إنكليزي يتواجد في نهائي المسابقة الأوروبية الأهم ، و الـ 21 على مستوى القارة العجوز .

و بالنسبة لرياض محرز ، فقد حمل هذين الهدفين أرقام جديدة ، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال .

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