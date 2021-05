تشيلسي يسقط ضيفه ليستر سيتي بثنائية في الجولة قبل الأخيرة من الدوري

تمكن نادي تشيلسي من التغلب على ضيفه نادي ليستر سيتي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

حيث تقدم البلوز عند الدقيقة 47 بهدف حمل توقيع المدافع الألماني أنطونيو رودريجير ، وعند الدقيقة 66 عزز تشيلسي تقدمه بضربة جزاء سجلها جورجينيو ،ليقلص بعدها إيهيناتشو الفرق عند الدقيقة 76 .

وبهذا الفوز تقدم تقدم تشيلسي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67، بفارق نقطة واحدة عن الرابع ليستر سيتي ، وفقاً لما نقل موقع يلا شوت .

وفي وقت سابق كان قد تمكن فريق تشيلسي الإنكليزي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد الإسباني ، في إياب نصف النهائي من البطولة .

حيث حمل هدف المباراة الأول توقيع النجم الألماني تيمو فيرنر عند الدقيقة 28 ،ليضيف بعدها ماسون ماونت ثاني أهداف تشيلسي عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني ، وفقاً لما ذكر موقع BBC .

وبفوزه يتأهل البلوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليلاقي نظيره مانشستر سيتي ، لسابق التعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف .

وفي السياق و بعد ملحمة كروية احتضنها ملعب الاتحاد في إنكلترا ، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه للوصول إلى نهائي اسنطبول على حساب باريس سان جيرمان .

حيث تألق محرز مهاجم السيتيزن الذي أخذ مكاناً أساسياً في تشكيلة غوارديولا ، مسجلاً هدفي اللقاء الوحيدين في الدقيقتين 11 و 63 من عمر اللقاء .

و يذكر أن المباراة اتخذت الطابع القتالي المتوتر ، خصوصاً للاعبي سان جيرمان الذي خسر في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-1 ، الأمر الذي أدى لطرد النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 69 .

ليصبح مانشستر سيتي أول الواصلين لنهائي اسنطبول ، للمرة الأولى في تاريخه ، ليواجه الفائز من لقاء ريال مدريد و تشيلسي الذي سيجري مساء اليوم في العاصمة الإنكليزية لندن .

و يذكر أن السيتي أصبح سادس فريق إنكليزي يتواجد في نهائي المسابقة الأوروبية الأهم ، و الـ 21 على مستوى القارة العجوز .

و بالنسبة لرياض محرز ، فقد حمل هذين الهدفين أرقام جديدة ، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال .

