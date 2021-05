وصول مئات الثوار من عطبرة إلى الخرطوم

أفادت مصادر في السودان، أن مساء أمس الثلاثاء، شهد وصول المئات من الثوار، من عطبرة إلى الخرطوم.

ووفقاً للمصادر فإن الثوار جاءوا إلى العاصمة الخرطوم، يحملون صور شهداء رمضان، ويهتفون بالقصاص والعدالة، بحسب “الراكوبة نيوز”.

كما كشفت المصادر أن ثوار عطبرة توجهوت فور وصولهم إلى منزل الشهيد عثمان، بكافوري، حيث أنهم وقفوا دقيقة صمت، حداداً على روح الشاب عثمان الذي قتل في الذكرى الثانية لفض الاعتصام.

كما هتف ثوار عطبرة أمام والدة الشهيد عثمان “يا أم عثمان ما تبكي، كلنا عثمان”، وزادوا “يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم”.

ومن جانبها قالت والدة الشهيد عثمان أثناء مخاطبيتها لثوار عطبرة “القتل عثمان هو الجيش، ونحمل برهان وحمدوك والحكومة كلها مقتل عثمان”.

وأوضحت والدة الشهيد “عثمان سوداني بريطاني، شردته الإنقاذ، ليذهب إلى بريطانيا وأمريكا ويهاجر في دول العالم بقضيته، وهذا لا يعني أن عثمان ليس له اهتمام بوطنه”.

متسائلة من خلال حديثها عن عدم ورود أسماء ضباط في قائمة المتهمين في حادثة الذكرى الثانية لفض الاعتصام.

حيث أنها أكدت بأن العساكر لا يطلقون النار إلا بعد تلقيهم الأوامر من الضباط، لافته إلى أنهم يريدون أن يوسعوا الدائرة لتشمل محاكمة من أصدر الأوامر بإطلاتق النار.

بينما تحرك بعد ذلك ثوار عطبرة للإنضمام لاعتصام مستشفى “التميز” جنوب الخرطوم، الذي يطالب بالكشف عن هوية الجثث التي قاحت رائحتها بسبب التحلل داخل الثلاجات.

هذا وقد هتف الثوار هناك بـ “الريحة فاحت يا برهان، وحصانتك راجت يا برهان”.

وفي المقابل استقبلت لجنة اعتصام مستشفى التميز موكب عطبرة بالهتاف، كما وصفت اللجنة ما فعله ثوار عطبرة بـ”اللفتة المدهشة”.

وأوضحت اللجنة في ختام بيان لها بأن “رسالة ثوار عطبرة صبة سنة واقفة قنا حتى تتحقق جميع المطالب والعدالة لشهداء الوطن”.

وفي سياق منفصل، دعا الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، قادة القوات المسلحة من رتبة عميد فما فوق الى تنوير عاجل.

هذا و سيعقد الاجتماع بحضور البرهان في مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بعد قليل، فيما لم تحدد اجندة الاجتماع حتى الان، وفقا لموقع أخبار السودان.

