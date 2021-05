وزير المالية السوداني: مؤتمر باريس حقق أهدافه وأكثر

كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده ضمنت إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5 مليار دولار.

كما أوضح وزير المالية السوداني، أن مؤتمر باريس حقق الهدف المرجو منه وأكثر، بحسب ما أورد “السوداني”.

وغرد إبراهيم موضحاً أن هناك دول مهمة أعلنت استعدادها لإعفاء ديون السودان، وذلك عندما يبلغ برنامجنا مع الصندوق مداه.

كما أضاف الوزير “‏كان للرئيس الفرنسي، ‎إيمانويل ماكرون، القدح المُعلى فيما تحقق وله شكر مستحق من الشعب السوداني“.

وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير عادل خلف الله ان :”مؤتمر باريس جدد الاعتبار لثورة ديسمبر المجيدة التي نقلت السودان لمرحلة جديدة”.

كما وصرح عضو الحرية والتغيير لصحيفة السوداني أن :”المؤتمر أتاح فرصة لحكومة السودان وقوى الثورة لعكس مايحدث بالسودان ومايريده السودان “.

وأشار لأيضاً الى أن :”مجمل الكلمات الملقاة بالمؤتمر تضمنت خطوات عملية فيما يتعلق بالاستثمار بمنح قروض وإعفاء ديون”.

وأضاف: “بيد أن صندوق النقد الدولي كعادته مازال يطالب بالمزيد لإنهاء التشوهات ورفع الدعم” .

في سياق آخر، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أنها ستفعل كل ما في وسعها لدعم السودان والحكومة الانتقالية وصولاً للديمقراطية.

هذا وقد أثنت الولايات المتحدة على ما تقوم به الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان من إصلاحات سياسية واقتصادية خَاصّةً دعم رئيس الوزراء لحقوق المرأة، بحسب ما جاء في “الصيحة”.

ومن جهتها أوضحت مديرة صندوق المعونة الأمريكي، سامنتا باور، أن قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب يعكس رغبة واشنطن في الشراكة مع الخرطوم خلال المرحلة الجديدة.

كما أوضحت باور أن الفرصة متاحة للسودان من أجل استعادة صوته في المحافل الدولية، وتأكيد قدرة البلاد على قلب صفحة ماضيها المظلم، بعد عقود من العنف والقمع.

بدوره كشف مستشار رئيس الوزراء في السودان، عمر قمر الدين، ورئيس اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر باريس، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل.

هذا وقد كشف قمر الدين، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل أسوة بمؤتمر باريس، في إطار سلسلة مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في السودان، وفقاً لـ“سونا”.

موضحاً أن هناك مؤتمر سيتم عقده في طوكيو، فضلاً عن مؤتمر آخر في دول الخليج، بغرض دعم السودان وتوسيع الاستثمار.

مضيفاً أن الخرطوم ستشهد لقاء تفاكرياً قبل نهاية العام الحالي حول تلك المؤتمرات.

The post وزير المالية السوداني: مؤتمر باريس حقق أهدافه وأكثر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ