الفنانة شيرين رضا تدعم جانا عمرو دياب

قدمت الفنانة شيرين رضا، الدعم لجانا دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، وذلك بعد إعلانها عن معاناتها من مرض ADHD “متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه” وتعرضها لأزمات خلال دراستها.

و علقت شيرين رضا، على المنشور الذى أعلنت فيها “جانا” عن معاناتها من متلازمة فرط الحركة، على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”.



حيث علقت رضا قائلة: “أنا فخورة جدًا بيكى، ستظلين دائمًا في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة، وستكونين مصدر إلهام للآخرين.. أحبك”.



في وقت سابق، كانت قد أعلنت جانا عمرو دياب، أنها كانت تعانى من صعوبات فى التركيز وعدم تسليم الواجبات فى موعدها، ولهذا كان المدرسون يصفونها بالغباء والكسل والتمرد.

كما كشفت جانا في رسالتها أنها كانت تتمنى من معلميها الاحتواء والدعم بدلا من إجبارها على ترك المدرسة، ولهذا طالبتهم بدعم غير القادرين على التعلم وطالبت من يعانون من الاضطراب أن يؤمنوا بقدراتهم وألا يشكون بها، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وكانت قد ظهرت الفنانة شيرين رضا مضيفة على برنامج” الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، تحدث فيه عن إصابتها بفيروس كورونا حيث قالت:” لما جالى كورونا لقيت نفسى مش بعرف أتذوق أو أشم أي حاجة وعملت التحليل وطلع عندى”.

كما تحدثت عن بداياتها في مشوارها الفني قائلة:”أنا بدايتى في الفن كانت من الإعلانات كنت في العجمى، وطارق نور كان عاوز يصور إعلان “أدوات صحية” على البحر فصورته وبعد كده عملت إعلانات كتير أوى”.

أما عن تعارفها بالهضبة عمرو دياب، قالت رضا: “عملت له إعلان وأنا عندى 14 سنة واتعرفت عليه وقتها، ولما كنت في أمريكا كان صديق أصدقائى ولما رجعت حبنى وخطبنى”.

وتابعت النجمة المصرية:” عمرو دياب رومانسى جدا وكان بيغنى ليا كل الأغانى، وابنتى نور شاطرة في الدراسة، وهى بتطبق نظام لن أعيش في جلباب والدتى، وأنا حتى وهى صغيرة كنت بقولها في المستشفى غيروكى، روحى دورى مين أهلك”.

الجدير بالذكر، أن آخر أفلام النجمة شيرين رضا هو فيلم “الغسالة” تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

