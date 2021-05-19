ارتفاع حصيلة ضحايا الأعصار في الهند إلى 26 شخص

أسفر الأعصار الذي تعرضت له الهند،الاثنين، وهو يعد أقوى اعصار ضرب ساحلها الغربي، اسفر عن مقتل العشرات، إلى جانب أنه أعاق استجابة السلطات لأزمة فيروس كورونا.

الإعصار تاوكتاي، عاصفة بسرعة رياح من الفئة 3 تشكلت في بحر العرب، وصلت إلى اليابسة ليل الاثنين بالتوقيت المحلي في ولاية غوجارات. زادت قوتها قليلاً حيث ضربت الولاية الغربية مع رياح قصوى تبلغ 205 كيلومترات في الساعة (125 ميلاً في الساعة)، وفقاً لمركز التحذير المشترك من الأعاصير الأمريكية.

بحلول صباح الثلاثاء، ضعفت من “عاصفة إعصارية شديدة للغاية” إلى “عاصفة إعصارية شديدة”، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD).

تظهر الصور ومقاطع الفيديو الطرق السريعة التي تحولت إلى أنهار بسبب الأمطار الغزيرة، والأشجار وخطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح العاتية.

أسفر الأعصار عن مقتل 26 شخصًا على الأقل في ولايات غوجارات وكيرالا وكارناتاكا وجوا ومهاراشترا الساحلية ، وفقًا لسلطات الولاية.

وأعلنت سلطات إدارة الكوارث بالولايات إن الوفيات نجمت عن الغرق في البحر وانهيار المنازل والصواعق وغيرها من الحوادث المرتبطة بالطقس القاسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعافى فيه الهند من الموجة الثانية من فيروس كورونا، الذي أصاب الملايين وأودى بحياة عشرات الآلاف منذ أن بدأ في منتصف مارس.

على الرغم من أن أرقام الحالات اليومية بدأت في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي ، إلا أن الوفيات المرتبطة بالفيروس استمرت في تحطيم مستويات قياسية ولم تنته الأزمة بعد، خاصة في المناطق الريفية ذات الموارد والإمدادات الطبية الأقل.