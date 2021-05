مخرج مسلسل لعبة نيوتن يكشف أسباب النجاح الكبير

أبدى المخرج والمخرج تامر محسن مخرج مسلسل لعبة نيوتن الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني المنصرم عن تفاصيل النجاح الكبير الذي حظي به المسلسل.

وأوضح محسن أن هذا العمل الدرامي يعد الأقرب إلى قلبه من بين جميع الأعمال التي أشرف عليها، مشيرًا إلى أنه سيكون آخر أعماله الدرامية من 30 حلقة على أن يتوجه إلى المسلسلات القصيرة والسينما، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك” كتب المخرج قائلًا: ” مسلسل لعبة نيوتن.. المسلسل الأخير من ٤ مسلسلات رمضانية كلهم فخور بيهم وبكل من شاركوني في صناعتهم. كل واحد منهم كان تجربة حاولت إنها تكون مغامرة بعيدة عن السائد، وتكون مختلفة شكلاً ومضموناً عمّا سبق وقدمته، وكلّهم كانوا أعمال أصلية اتكتبت خصيصاً للشاشة”.

وتابع :”لكن مسلسل لعبة نيوتن ليه معزّة خاصة لأسباب كتير، من ضمنها كم التفاعل والنقاشات اللي أنا ممتن ليها جداً.. وكمان لإنّي كنت مقرّر إن ده آخر مسلسل رمضاني من ٣٠ حلقة هعمله. علشان لو في العمر بقية، أرجع تاني للحلم القديم اللي تاه بسبب المسلسلات، وهوالسينما. و ربما أيضاً حلقات ال Mini Series اللي بتتعمل بإتقان مقارب لصناعة الأفلام، وبتتعرض على منصات بدون فواصل إعلانية طويلة”.

وأضاف :”صحيح التفاعل اللحظي للمشاهدين والنقاشات اليومية في رمضان أثناء العرض بيكون له أثر مختلف، لكن الفن بيحتاج لبراح أكبر من الحسابات الصارمة تجاه زمن الحلقة وعدد الحلقات وتوقيت العرض.. شكراً لكل من شاهد أي من المسلسلات الأربعة؛ بدون ذكر أسماء، تحت السيطرة، هذا المساء، وأخيراً لعبة نيوتن”.

بدورها كشفت النجمة مني زكى، عن رأي زوجها النجم أحمد حلمي في مسلسل “لعبة نيوتن” التي تنافس به في موسم دراما شهر رمضان الحالي.

وقالت منى زكي: “في أوائل حلقات “لعبة نيوتن” كان أول ما الحلقة تخلص، يبصلي أوي ويبرقلي وبقول له: في إيه؟.. يقول لي: كويس.. بس التبريقة هي أول رد فعل من أحمد”.

وأكدت أن ابنتها الكبرى “لي لي” لم تشاهد المسلسل، لافتة إلى أنها تمتنع عن مشاهدة كل أعمالها، قائلة: “النادلة متابعة من خلال صحابها وعارفة كل اللي بيحصل، أصل بنتي مرة شافتني في مشهد وهي صغيرة أوي بعيط فبقت تخاف تتفرج عليا”.

