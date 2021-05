مصر.. تكاتف حكومي وشعبي لتقديم المساعدات لأهالي غزة

مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تعددت قوافل الإغاثة المصرية الموجهة لدعم أهالي غزة، وتنوعت بين قوافل حكومية رسمية، وأخرى شعبية وأهلية.

حيث كشفت وزارة الأوقاف الإسلامية عن تنظيمها قافلة مساعدات طبية وغذائية بقيمة 50 مليون جنيه، لدعم أهالي غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، إن قافلة المساعدات التي ستوجهها الوزارة للفلسطينيين، “ستمول من الموارد الذاتية” لوزارة الأوقاف، وتشمل مساعدات طبية وغذائية.

مضيفا أن لجنة خاصة من وزارة الأوقاف ستشرف على إعداد القافلة وتجهيز تسييرها إلى معبر رفح بشمال سيناء فور إعدادها، برعاية مباشرة من وزير الأوقاف.

كما أعلن حزب” مستقبل الوطن”، صاحب الأغلبية البرلمانية في مصر، عن تنظيم قافلة كبرى من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأقر الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أشرف الشريف، إن قافلة المساعدات ستتوجه لمعبر رفح، الجمعة، لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وتابع أن قافلة المساعدات التي سيوجهها “مستقبل وطن” تعد “خطوة أولى لدعم جهود القيادة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني، بداية من فتح معبر رفح ونقل المستلزمات الطبية، حتى إعلان المبادرة المصرية لتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة”.

من جهته أعلن صندوق “تحيا مصر”عن تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار القطاع، وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية “للأشقاء” الفلسطينيين.

ويستعد صندوق “تحيا مصر” لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة، تتضمن أكثر من 100 حاوية، ستصل للقطاع تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية”.

وبادرت عدة جمعيات أهلية في مصر إلى دعم جهود الدولة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني، ورعاية المصابين المنقولين للعلاج في مصر، واستضافة أسرهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

