السودان.. كشف تفاصيل اجتماع البرهان العاجل مع قادة الجيش

كشف مصدر مطلع في السودان اليوم الأربعاء عن تفاصيل الاجتماع العاجل الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مع كبار الرتب العسكرية في الجيش السوداني.

وقال المصدر إن البرهان قدم تنويرًا للضباط الكبار في الجيش من رتبة عميد فما فوق داخل مباني القيادة العامة بالخرطوم وذلك بحضور الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالإضافة لقادة التشكيلات والوحدات.

وأوضح البرهان خلال التنوير عن آخر المستجدات والأحوال المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية، مقدمًا تقديره للقوات المتواجدة على الحدود وحرصها على أمن وسلامة الوطن، حسبما أفاد (النورس نيوز).

ودائمًا ما يقوم القائد العام للقوات المسلحة السودانية بتقديم تنوير إلى كبار الضباط بصورة متكررة بهدف ربط التواصل بين قيادة الجيش وبقية مكوناته.

في الأثناء دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، مؤكدا إن التطبيع هو “تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل”.

كما وصرح البرهان على أن التطبيع “ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية بحل الدولتين، هو الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال الرئيس السوداني أن “ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل”، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم “الحل المبني على إقامة الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية”، وفقا لموقع أخبار السودان.

الجدير بالذكر أن فريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عاد إلى العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء ،بعد زيارة لفرنسا استغرقت يومين ممثلا السودان بمؤتمر باريس .

كما وشارك بجانب البرهان في المؤتمر ايضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي، لإعفاء ديون السودان ولدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومن جانبة، اثني رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ونشر الفريق أول ركن البرهان تغريدة على حسابه في تويتر، شكرا ايمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادي لدعم السودان، حيث قال:”سودان ثورة ديسمبر المجيدة شكرا لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين”.

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