صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل “تحاول خفض قدرة حركة حماس على إطلاق الصواريخ” من قطاع غزة، قائلا إنها تملك “مدينة أنفاق تحت غزة”.

حيث أضاف بنيامين نتانياهو أن حركة حماس، “باتت تملك مدينة تحت الأرض في غزة“.قائلا إن 4 آلاف صاروخ جرى إطلاقه من القطاع.

كما أشار نتانياهو خلال كلمة بتل أبيب، إلى أن حركة حماس “ستعلن النصر في المعركة على أي حال”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي : “إسرائيل اختارت ردع حماس.. نقوم بكل ما في وسعنا من أجل تفادي الضحايا في صفوف المدنيين”.

في المنحى نفسه، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عن شكره للدعم “القوي” الذي قدمته الولايات المتحدة.

وأضاف أشكنازي “لدينا مصلحة مشتركة في إضعاف التطرف”.

في غضون ذلك، سقط 6 قتلى فلسطينيون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي شملت خان يونس ورفح ومدينة غزة ومواقع أخرى.

ومن بين القتلى امرأة وصحفي وشخصان لقيا حتفهما عندما سقطت ما تصفه إسرائيل بـ”الصورايخ التحذيرية” على شقتهما في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 219، بينهم 63 طفلا و36 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 1500 شخص.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، استهداف أنفاق ومواقع لإطلاق الصواريخ فيما طالت أحد الضربات مجمعا حكوميا وسط مدينة غزة.

The post نتانياهو: حماس تملك مدينة تحت الأرض في غزة ونحاول خفض قدرتها الصاروخية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ