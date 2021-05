برشلونة وأتلتيكو مدريد بصدد عقد صفقة تبادلية

تحدث تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بأن نادي برشلونة وأتلتيكو مدريد يرحبان بعقد صفقة تبادلية خلال سوق انتقالات اللاعبين القادم.

وتتمحور الصفقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بعودة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى الفريق المدريدي في حين ينتقل البرتغالي جواو فيليكس إلى الكامب نو.

وضم برشلونة جيزمان من فريق أتلتيكو مدريد قبل موسمين، فقام إدارة الأتلتيك بتعويضه باللاعب جواو فيليكس قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة ليس لديه المانع من إبرام الصفقة، سيما وان جريزمان منذ قدومه لم يظهر بالمستوى المطلوب، كما أن فيليكس يعد أحد أبرز المواهب القادمة في العالم، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأوضحت الصحيفة أن قيمة انتقال جريزمان إلى برشلونة لم تفرق كثيرًا عن رحيل فيليكس إلى الأتلتيكو، فضم البرسا جريزمان بـ120 مليون يورو، وانتقل فيليكس إلى مدريد بـ126 مليون.

وقالت الصحيفة إن اتلتيكو سبق وأن عرض على برشلونة هذه الصفقة خلال الصيف الماضي، ولكن إدارة برشلونة بذلك الوقت لم ترق لها الفكرة.

وخلال الساعات الماضية كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، عن رغبتهم في استعادة جريزمان، مؤكدًا إلى صعوبة موافقة برشلونة على اتمام الصفقة.

على صعيد آخر كشف تقرير صحفي إسباني عن آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية.

وأعلن مانشستر سيتي رسميًا، رحيل أجويرو بنهاية عقده في ختام الموسم الجاري، بينما ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ما يزال اسم أجويرو مطروحا على طاولة برشلونة، خاصة بعد تجديد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ويرى برشلونة أن أجويرو اسم كبير ولن يكلف النادي سوى راتبه، وهو ما يبحث عنه البلوجرانا خلال المرحلة المقبلة.

ورغم امتلاك أجويرو العديد من العروض، إلا أن عرض برشلونة واللعب إلى جوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي هو أكثر ما يغريه.

وأضاف التقرير أن أجويرو مستعد للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل اللعب في برشلونة الموسم المقبل.

لكن العائق الذي يواجهه هو تفضيل رونالد كومان، المدير الفني للفريق، مواطنه الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، إلا أن انضمام الأخير سيعتمد على بقاء كومان في كامب نو.

The post برشلونة وأتلتيكو مدريد بصدد عقد صفقة تبادلية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ