4 صواريخ من لبنان.. وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الأربعاء، أن 4 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الجليل الأدنى في منطقة عكا، وبينما سمع صوت صفارات الإنذار في حيفا والجيل، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من جراء الهجوم.

وبحسب القناة العبرية 13، فإن القبة الحديدية في إسرائيل تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية صوب المناطق الشمالية من إسرائيل.

حيث سقط أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها في حيفا، وسقط اثنان في البحر، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.

يأتي هذا بينما يستمر التوتر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

في غضون ذلك، جرى كذلك سماع صوت صافرات الإنذار في مناطق قريبة من مدينة حيفا ومنطقة الجليل، حيث تم فتح الملاجئ في منطقتين بشمال إسرائيل.

و وفق المصدر فإن الصواريخ أطلقت من مدينة صور، جنوبي لبنان، صوب إسرائيل.

كذلك ذكر المصدر، أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مدفعي للمنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في لبنان، كما تمت مشاهد تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مناطق جنوب لبنان.

